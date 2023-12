Marco Biagianti alla guida dell'Under 19 del Catania

Il Catania Football Club ha reso noto di aver affidato la guida della squadra under 19 impegnata nel campionato Primavera 4 a Marco Biagianti, coadiuvato dall'allenatore in seconda Giuseppe Calvaruso. La formazione rossazzurra under 17 che partecipa al campionato riservato alle società di Serie C sarà diretta dal tecnico Giuseppe Costanzo, seguito dal vice Angelo Rapidà. Sulla panchina del nostro team under 17 regionale Umberto Fabiano, che potrà contare sulla collaborazione di Alberto Di Rosa.

"A Mario Giuffrida un ringraziamento per l'impegno e la disponibilità - si legge in una nota -, con l'augurio delle migliori fortune personali e professionali".



SETTORE GIOVANILE CATANIA FOOTBALL CLUB

Responsabile Settore Giovanile: Orazio Russo

Segretario Settore Giovanile: Pino Fichera

Responsabile Organizzativo: Riccardo Ronca

Responsabile Organizzativo Attività di Base: Martina Costa

Area Scouting: Vincenzo Ferreri, Mauro Patanè, Dario Pintaldi.



UNDER 19 – CAMPIONATO PRIMAVERA 4

Allenatore: Marco Biagianti

Allenatore in seconda: Giuseppe Calvaruso

Allenatore dei portieri: Maurizio Bonfatto

Preparatore atletico: Stefano Di Tunisi

Team Manager: Antonio Varsallona



UNDER 17 SERIE C

Allenatore: Giovanni Costanzo

Allenatore in seconda: Angelo Rapidà

Allenatore dei portieri: Raffaele Greco

Preparatore atletico: Filippo Lo Faro

Dirigente accompagnatore: Loreto Cerasa



UNDER 17 REGIONALI

Allenatore: Umberto Fabiano

Allenatore in seconda: Francesco Di Rosa

Allenatore dei portieri: Raffaele Greco

Preparatore atletico: Edoardo Finocchiaro

Dirigenti accompagnatori: Giovanni Cardello, Davide Privitera



UNDER 15 SERIE C

Allenatore: Santo Torre

Allenatore in seconda: Marco D’Amico

Allenatore dei portieri: Federico Puglisi

Preparatore atletico: Santo Marzullo

Dirigente accompagnatore: Francesco Saglimbene



UNDER 15 REGIONALI

Allenatore: Guglielmo Gravino

Allenatore in seconda: Francesco Di Rosa

Allenatore dei portieri: Federico Puglisi

Preparatore atletico: Giuseppe Spampinato

Dirigenti accompagnatori: Salvatore Carbonaro, Salvatore Di Grazia.



ESORDIENTI E PULCINI

Allenatore Esordienti: Vincenzo Ardita

Allenatore Pulcini: Andrea Cavalli

Collaboratore tecnico: Marco Coco

Allenatore dei portieri: Livio Sferra

Preparatore motorio: Luca Scarpato

Dirigente accompagnatore: Salvo Carbonaro.