Mariano Izco annuncia ufficialmente il proprio addio al calcio giocato

"Ho sempre corso, in tutta la mia carriera. In ogni campo, argentino o italiano, in ogni categoria, dalla A alla C, per ogni squadra di cui abbia indossato i colori, ho sempre dato tutto me stesso, rincorrendo il pallone, gli avversari e soprattutto un sogno. Sognavo esattamente una carriera come questa da bambino, e ci sono riuscito. Voglio ringraziare tutti i tifosi, le società, i dottori, i compagni, gli allenatori, i magazzinieri e tutti i lavoratori del dietro le quinte che non vengono mai nominati. Un grazie speciale va a mia moglie, ai miei figli e alla mia famiglia. Ho appeso gli scarpini al chiodo e, proprio come ho sempre fatto in carriera, sto già correndo verso un nuovo obiettivo. Grazie a tutti, Mariano".

Con queste parole affidate ai social Mariano Julio Izco, ex calciatore e capitano del Catania, ha annunciato l'addio al calcio giocato. Una notizia che era nell'aria dopo il termine della passata stagione, tra l'altro rocambolesco in quanto coincidente con lo stop all'esercizio provvisorio del ramo sportivo del Calcio Catania spa a seguito del fallimento. La nuova società rossazzurra ha fatto altre valutazioni dando spazio ad altri ritorni, a quel punto l'argentino si è guardato attorno e ha preso la propria decisione guardando al futuro che potrebbe riservargli - anzi sarà certamente così - una nuova veste ma sempre abbinata al mondo del pallone. Così si conclude una carriera di alto profilo, con molti anni di Serie A alle spalle e una grande esperienza il cui punto più alto è stato certamente rappresentato dagli anni alle falde dell'Etna, i più intensi anche dal punto di vista personale con la formazione di una bella famiglia che di fatto ha reso Izco catanese d'adozione.