Meta Catania, ecco la nuova squadra: si riparte dal titolo di vice campioni d'Italia

Nuova stagione. Stavolta da vice campioni di Italia di Futsal. Ancora una volta in serie A. La Meta Catania Bricocity presenta la nuova stagione 2021-2022, nell’aula consiliare del Palazzo degli Elefanti conferenza stampa di presentazione. Il presidente Enrico Musumeci che ha ribadito come la squadra rossazzurra proverà ancora una volta a stupire, ma soprattuto a confermarsi sugli alti livelli espressi.

Presente il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, a fare gli onori di casa: "La Meta Catania ormai è un punto di riferimento dello sport catanese e nazionale. Siamo orgogliosi di questa squadra e felici di ospitare per il secondo anno consecutivo la presentazione del team etneo. Sono il simbolo dello sport di vertice con un capitano come Musumeci catanese doc e oggi colonna della nazionale italiana".

Nuovo club manager del club etneo sarà Marco Biagianti, ex capitano e bandiera del Calcio Catania."La mia avventura è cominciata lo scorso anno da giocatore, sapevo che non era facile passare, ma ho trovato, grazie a Sergio Muratore, una società splendida che non mi ha mai fatto mancare nulla - ha spiegato Biagianti - Oggi questo nuovo ruolo fuori dal campo è affascinante e stimolante e lavoreremo sodo per fare il meglio. L’accademy, Metared e tutto il settore scuola calcio rossazzurro mi riporteranno in campo e sarà affascinante donare il proprio bagaglio tecnico ai piccoli e ragazzi che vestiranno la nostra maglia".

Le parole dell'assessore allo sport Sergio Parisi sull'importanza della Meta Catania nel panorama dello sport siciliano e riguardo all'impianto del PalaCatania pronto ad ospitare le partite casalinghe della squadra: "Abbiamo fatto qualcosa di importante e non era facile. Il PalaCatania in meno di un anno è stato riconsegnato allo sport catanese. La Meta Catania e il suo presidente meritano tutto questo e questa squadra avrà il teatro perfetto per continuare a sognare nella massima serie italiana di futsal"

Infine le parole del Direttore Generale della Meta Catania, Finocchiaro: "Vogliamo ripetere dal punto di vista tecnico le buone cose della passata stagione. Abbiamo rinforzato il roster con giocatori importanti e internazionali oltre alla base e alle nostre colonne indispensabili. La Meta Catania Bricocity sarà la prima società del futsal a lanciare l’app per tutti gli appassionati e questo sarà un altro passo importante di sviluppo. Skysport è la ciliegina sulla torta del futsal e i nostri colori rossazzurri avranno la massima vetrina nazionale"