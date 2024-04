Meta Catania, coach Juanra ottiene una conferma importante

Futuro, ambizione e prospettiva. La Meta Catania non perde tempo e consolida il suo progetto tecnico. La società rossazzurra annuncia di aver rinnovato il rapporto di fiducia con l'attuale guida tecnica anche per la stagione 2024-2025: coach Juan Ramon Calvo Rodriguez resta in terra etnea.

La dedizione ed il grande lavoro svolto dal Mister hanno portato il Presidente Enrico Musumeci alla conferma di Juanrà.

“E’ un riconoscimento all’ottimo lavoro svolto dal Mister in questa difficilissima stagione” ha detto il presidente.

Conferma voluta fortemente anche dal DG Finocchiaro per il grande lavoro tattico e di gestione eseguito dal Mister con il quale si condivide la medesima visione del Futsal .