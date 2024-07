La Meta Catania conferma anche Anderson e chiude il blocco degli stranieri

Potenza fisica, grande fase difensiva sulla prima linea e soprattutto punto di riferimento li davanti. La Meta Catania Bricocity chiude il cerchio degli stranieri annunciando la conferma anche per la stagione 2024-2025 del pivot brasiliano Anderson da Rocha Silva Zōi.

Indimenticabile per tutti i tifosi rossazzurri la sua rete al PalaJacazzi che ha aperto la rimonta della Meta Catania nella gara che ha poi regalato il tricolore. In quella rete c’è tutto il repertorio di Anderson tra difesa del pallone, movimento ad uscire e la potenza nel tiro verso la porta.

La conferma del verdeoro completa il numero di stranieri confermati e presenti anche lo scorso anno da Bocão a Dian Luka, passando per Turmena e Timm. Anderson Zōi, classe 1992, ha realizzato lo scorso anno, playoff compresi, 10 reti ma soprattutto ha garantito prestazioni importanti dal primo all’ultimo minuto per forza e dinamismo anche in fase di copertura.