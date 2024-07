L'exploit della Meta Catania, Enrico Musumeci racconta la sua creatura vincente

La sbornia sportiva per la straordinaria vittoria del tricolore nel massimo campionato di futsal italiano è stata già smaltita in casa Meta Catania, che lavora già per i primi impegni internazionali che la squadra dovrà sostenere dopo l'accesso alla Champions League già a fine luglio. Non c'è tempo per gioire ancora, ma c'è sicuramente la soddisfazione per la pagina di storia scritta a coronamento di molti anni di lavoro. Un'idea che nasce da lontano, da una realtà che giocava in Serie B a San Giovanni La Punta e che già strizzava l'occhio ai campionati di elite, cercando di elevare Catania ai massimi livelli. Obiettivo raggiunto, con fatica e pazienza. E adesso si spalancano palcoscenici ancora più stimolanti. Sarà difficili, ma la sfide piace alla Meta Catania, confermarsi ai vertici della Serie A di calcio a 5. Tra le grandi soddisfazioni ottenute negli anni, l'affermazione di giocatori catanesi come capitan Carmelo Musumeci e Seby Tornatore, oltre alla crescita esponenziale dell'allenatore Salvo Samperi, oggi ct della Nazionale. La società rossazzurra, intanto sta costruendo l'organico per la stagione 2024/25, e sono già state annunciate le conferme di Bocao, Turmena, Timm e Dian Luka. Di tutto questo abbiamo parlato con il patron della Meta, Enrico Musumeci, colui il quale tanti anni fa ha avviato questo percorso virtuoso nel panorama del calcio a 5 italiano.

Per Catania arriva la Champions League di Futsal, quali emozioni e quali ambizioni accompagnano questa partecipazione internazionale dei rossazzurri?

"È sicuramente una grande emozione non solo per me, che sono il presidente, ma per tutti i giocatori e la squadra nel complesso. Sono felicissimi di partecipare a questa competizione e pronti a fare dei sacrifici perché, partecipando ai preliminari che si giocheranno il 20 agosto in Danimarca, tra qualche giorno (a fine luglio) ricominceranno ad allenarsi".

Lo scudetto conseguito è il coronamento di un progetto che ha elevato la città fino al vertice più alto in questa disciplina. Cosa prova lei nel raccogliere oggi i frutti di tanti sforzi economici e organizzativi?

"Lo scudetto è sicuramente il coronamento di una gestione e di un progetto partito tanti anni fa e che è costato parecchi sacrifici sia in termini economici che di tempo e di tante altre cose. Quando però arriva una gioia di questa, capisci che i sacrifici non sono stati buttati al vento ma hanno portato qualcosa di importante nelle nostre vite e, penso, anche nella storia sportiva della nostra città, questo ci riempie di orgoglio".

Con questo scudetto inevitabilmente si alza l'attenzione della città e del movimento sulla Meta Catania. L'obiettivo sarà riconfermarsi?

"Con questa vittoria noi abbiamo coinvolto una città che ci ha spinto in fase finale, l'ho detto più volte. Adesso saremo degli osservati speciali sia da parte della nostra città ma un po' da parte di tutto il campionato. Sappiamo che arriva la parte più difficile perché riuscire a rimanere nei piani alti del futsal italiano e confrontarsi con gli europei è complicato, però stiamo mettendo le basi per cercare di rimanere nei quartieri alti. Stiamo facendo un mercato oculato fatto di riconferme, quindi rimanendo con lo stesso blocco dell'anno scorso, ma anche limando qualcosina in due, tre ruoli e inserendo qualche giocatore di qualità che possa affiancare i nostri in maniera tale da allungare la rosa in maniera competitiva nel percorso del prossimo anno che sarà lungo, proprio perché saremo impegnati su più fronti (campionato, supercoppa e Champions League)".

Tra le note positive di quest'ultimo periodo per la Meta anche quanto conseguito da una vostra vecchia conoscenza: Salvo Samperi. Come ha salutato la scelta di nominarlo allenatore della nazionale di calcio a 5 da parte della Federazione?

"Sono felicissimo per la nomina di Samperi a Ct della nazionale. Conosco bene Salvo, siamo cresciuti insieme, siamo partiti dalla B e abbiamo fatto tanti anni di A. È l'allenatore probabilmente più giusto, più preparato in Italia per questo ruolo. Non solo sono felice io ma devo dire che un po' tutti i presidenti e le società di Serie A, tifavamo per lui affinché potesse ricoprire questo ruolo. Credo che possa dare la svolta alla nazionale italiana di futsal. Auguro a Salvo grandi successi e sono sicuro che arriveranno".