Calcio a 5, la Meta Catania pesca sul mercato: Spellanzon approda alle falde dell'Etna

Colpo di mercato per la Meta Catania. La squadra di futsal rossazzurra ha annunciato l'arrivo del laterale argentino Franco Spellanzon. Si tratta del primo rinforzo del mercato invernale per la società del presidente Enrico Musumeci in vista dei futuri impegni stagionali del roster etneo. Spellanzon, dopo la sua breve parentesi con la maglia del Sandro Abate, ritroverà in maglia rossazzurra il suo amico e connazionale Kiki Vaporaki.

Franco Spellanzon, classe 1996, è un laterale sinistro dotato di grande visione di gioco, dotato di grande freddezza e potenza nel tiro. Giocatore importante che può portale qualità e peso al reparto offensivo della formazione di coach Tarantino. “Garra” e pure tanta qualità per un giocatore nato e cresciuto nelle giovanili del Boca Junior Futsal e che ha sempre vestito con costanza la maglia “albiceleste” dell'Argentina. Nel suo palmares due campionati in bacheca 2019 con Deportivo Pinocho Futsal e 2021 con il Boca Junior e la Supercoppa sempre con la maglia del Boca nel 2022.

Proprio Spellanzon, prima di lasciare Avellino, ha firmato una doppietta nell’ultimo turno di campionato e adesso è pronto per la sua nuova avventura ai piedi dell’Etna.