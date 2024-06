La Meta Catania perde il primo round della finale scudetto

Il momento della verità, l'adrenalina a mille dentro una bolgia come il PalaJacazzi. Primo atto non determinante, ma importante passepartout di pressione verso il sogno tricolore. Un derby del Sud fantastico tra Napoli e Meta Catania, due vulcani attivi pronti ad innescare lo spettacolo del futsal. Elettricità, equilibrio, scontri per superare l'avversario e conquistare il centimetro.

Primi minuti della finale scudetto, per gara 1, che vede il primo squillo dei rossazzurri: il colpo assurdo, pazzesco, è di Luis Turmena che dal nulla punta l'avversario e da distanza siderale batte un incredulo Bellobuono. Meta Catania perfetta e attenta con Tornatore reattivo fin dall'inizio. Le iniziative del Napoli vengono accompagnate dalla torcida azzurra e dai colpi dei singoli. Napoli pareggia sfruttando il piazzato con Mancuso. Poi equilibrio nei minuti successivi con timidi tentativi da una parte e dall'altra con Bellobuono e Tornatore attenti tra i pali. A sei dal termine, la Meta Catania sfrutta una transizione perfetta per Pulvirenti che col piattone esalta i riflessi di Bellobuono, mentre in area rossazzurra è bravissimo Tornatore in uscita. Giocano tutti con grande applicazione in casa Meta Catania sfoderando grande equilibrio e ripartenze pericolose. Ma a due dal termine arriva una doppia nota stonata: stavolta l'estro è di Borruto che approfitta del tergiversare di Turmena e dopo l'uno due con Salas batte Tornatore. A pochi secondi dalla fine del primo tempo ecco ancora lo strappo Borruto-Salas e Bolo chiude per il 3-1 del primo tempo.

Nella ripresa la carta di coach Juanra è Joao Timm per sfruttare possesso palla e l'uomo in più. La Meta Catania con Podda porta a solleticare la porta di Bellobuono ma è l'infortunio di Salas e soprattutto la super giocata sull'asse Musumeci-Pulvirenti con la botta del capitano etneo a riaprire la gara a otto dal termine. Rete però che non produce pressione perché Anderson in barriera sulla punizione di Bolo apriva le gambe consegnando il 4-2 al Napoli. La Meta Catania però non molla ed è viva: bucata di Podda col tiro-cross sul secondo palo e autogol di Bolo per anticipare Salamone per il più classico delle autoreti, 4-3. La Meta Catania pressa ancora, con Turmena: gran botta ad esaltare i riflessi di Bellobuono e sul successivo corner è Musumeci a sfiorare il pareggio. C'è solo una squadra in campo, quella rossazzurra, con Napoli in sofferenza. Juanra a tre dalla fine lancia il power-play con Turmena aprendo la partita nella partita. A 1,50 dalla fine la bucata per Podda che tira, Bellobuono respinge e poi Borruto tira fuori dal ciilindro una magia concludendo dalla sua area pescando la porta sguarnita 5-3. Nel tentativo finale ancora Bellobuono chiude con un miracolo su Podda.

Vittoria al Napoli in gara 1 dopo una partita pazzesca, ma la Meta Catania c'è ed è sul pezzo e adesso bisogna vincere al PalaCatania giorno 14 per continuare a sognare il tricolore.

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 5-3 (3-1 p.t.)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Mancuso, Salas, Bolo, Saponara, Ercolessi, Perugino, De Luca, Borruto, De Simone, Caio, De Gennaro. All. Colini

META CATANIA: Tornatore, Silvestri, Pulvirenti, Turmena, C. Musumeci, Podda, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Anderson, Timm. All. Juanra

MARCATORI: 6'13'' p.t. Turmena (M), 6'47'' Mancuso (N), 17'48'' Borruto (N), 19'43'' Bolo (N), 10'25'' s.t. C. Musumeci (M), 11'50'' Bolo (N), 13'15'' aut. Bolo (M), 18'10'' Borruto (N)

AMMONITI: Turmena (M), Salamone (M), Ercolessi (N), Bocao (M), Saponara (N), Borruto (N)

ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Davide De Ninno (Varese), Daniele Biondo (Varese) CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano)