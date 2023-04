Meta Catania, agguantata la zona playoff dopo la vittoria su Petrarca

La Meta Catania agguanta la zona playoff, a tre match dalla fine del campionato, vincendo contro il Petrarca per 5-2 grazie alla doppietta di Pulvirenti e alle reti di Musumeci, Alonso e Spellanzon. Il primo tempo è stato caratterizzato dal dominio etneo. Bastini, portiere degli avversari, è stato uno dei pochi che ha tentato di arginare la furia rossazzurra facendo degli interventi notevoli su Musumeci, Alonso, Lutin e Bocão. Segnano Musumeci e Spellanzon. Il libero trasformato da F. Mello riapre la gara restituendo un po’ di fiducia al Petrarca. Anche Tornatore, portiere della Meta Catania, ha sfoderato una grande parata sul 3-1 (terzo goal della Meta segnato da Alonso. A quel punto Pulvirenti in contropiede ha siglato il 4-1. Kakà mette in rete il 4-2 ma a calmare gli animi etnei arriva Pulvirenti che fa doppietta. Tornatore, poi, fa sognare il palazzetto catanese chiudendo magistralmente sul tiro di Kakà. Vittoria importantissima della Meta Catania che entra così nella zona playoff.

META CATANIA-PETRARCA 5-2 (2-1 p.t.)

META CATANIA: Tornatore, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Lutin, Vaporaki, Corallo, Iennarella. All. Cipollini

PETRARCA: Bastini, F. Mello, Parrel, Kakà, Benlamrabet, Molaro, Pegoraro, Milani, Guga, Collatuzzo, Foglia, Fiuza. All. Giampaolo

MARCATORI: 3' p.t. Musumeci (M), 7'20'' Spellanzon (M), 15'40'' t.l. F. Mello (P), 13'05'' s.t. Alonso (M), 16' Pulvirenti (M), 17' F. Mello (P), 18' Pulvirenti (M)

AMMONITI: Parrel (P), Alonso (M), Musumeci (M), Guga (P)

ESPULSI: al 13' del s.t. Parrel (P) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Marco Moro (Latina), Angelo Bottini (Roma 1) CRONO: Mario Certa (Marsala)