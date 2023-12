Meta Catania, il presidente Musumeci: "Squadra unita e staff di alto livello, il progetto cresce"

Momento da sogno per la Meta Catania, la squadra di futsal rossazzurra, che all'ennesimo campionato di Serie A1 di calcio a 5 continua ad essere super competitiva, disputando un campionato all'altezza delle big con un roster imbottito di giovani ma anche di atleti di altissima qualità ben guidati dal mister Juanra. Nel merito della cavalcata degli etnei abbiamo sentito il numero uno, il presidente Enrico Musumeci.

Partiamo dalla programmazione della Meta Catania.

"Abbiamo preso l'allenatore spagnolo Juanra che aveva vinto tanto in Ungheria e per noi è stata una scommessa vinta - ha esordito il patron rossazzurro -. Abbiamo trovato un grande professionista e una persona molto preparata. Con lui Weber, secondo e preparatore dei portieri ma anche Milva Pellegrino nel ruolo di preparatore atletico. Un gruppo di lavoro veramente importante che si sta distinguendo in maniera eccezionale nel panorama del calcio a 5 italiano. Le altre società di Serie A stanno notando che la Meta oltre ad avere un grande gruppo di giocatori ha pure uno staff veramente importante con gente seria e preparatissima".

Davvero una stagione esaltante fino a questo momento. Se l'aspettava?

"È stata finora una stagione esaltante perché abbiamo costruito una squadra fatta da giocatori che già conoscono bene il campionato italiano. Quindi abbiamo creato un gruppo di atleti molto esperti per questo tipo di torneo. E devo dire che malgrado sia un campionato molto equilibrato fino a questo momento siamo riusciti a fare un percorso esaltante. Diciamo che me lo aspettavo nel senso che sapevo di avere una squadra forte, però con un torneo del genere quando lo dimostri è sempre bello".

Ad oggi che obiettivo ha fissato per la prima squadra?

"L'obiettivo è sempre quello. C'è la regular season dove si vedono determinati valori, poi però le prime 8 disputeranno i playoff per lo scudetto e allora lì sarà tutto un altro torneo e gli obiettivi possono cambiare in quel momento. Noi speriamo di arrivare ai playoff in maniera serena con un buon piazzamento e con una squadra che può puntare in alto. L'obiettivo per ora è quello di arrivare con il miglior piazzamento e alla fine si tireranno le somme sperando di giungerci in forma, senza infortuni e con la rosa completa".

Quello di questa stagione sembra essere il gruppo più unito di sempre in massima categoria. Ha anche lei questa percezione?

"Il gruppo è importante, come dicevo prima, perché è fatto da giocatori esperti. Credo che abbiamo i più forti che ci sono in Italia insieme a un gruppo di stranieri che poi sono tutti brasiliani. È un buon gruppo, molto coeso, che è legato molto sia tra i brasiliani che con gli italiani perché sono dei ragazzi in gamba ma soprattutto dei professionisti seri che stanno creando qualcosa di importante insieme. Li vedo che remano tutti verso una direzione e questa è una cosa importante".

Parliamo dell'attenzione ai giovani e della reunion dei fratelli Musumeci. Anche questa sembra essere stata una scelta vincente.

"Noi come società abbiamo sempre guardato al settore giovanile. Abbiamo vinto un titolo nazionale allievi nel 2017. Siamo arrivati spesso tra le prime 4/5 d'Italia sia con under 17 che con under 19 compreso lo scorso anno. Abbiamo preso Gaetano quest'anno che è un 1998 e lo abbiamo riunito col fratello per giocare insieme. Nel settore giovanile come ogni anno puntiamo in alto. Abbiamo 3 giovani che sono i gemelli Mario e Giulio Musumeci che tra l'altro sono pure i miei figli e Simone Tosto che dopo la convocazione in nazionale under 17 adesso hanno iniziato anche con la prima convocazione in nazionale under 19. Si tratta di 3 giocatori del 2006 quindi 17enni che ci stanno dando grosse soddisfazioni in quanto già convocati parecchie con l'under 17 e quest'anno a settembre con l'under 19. Ci auguriamo che faranno parte del gruppo che cercherà di conquistare le finali europee del torneo under 19 e rappresentare l'Italia".

La risposta della città di Catania. Tra i tifosi c'è la percezione di quanto di buono si è fatto negli anni?

"Il tifo, così come il progetto Meta, continua a crescere e vedo sempre più appassionati. Sempre più persone mi incontrano per strada e mi chiedono informazioni sulla squadra, rispondendo con entusiasmo al nostro lavoro. Questa è una cosa che mi fa un enorme piacere perché il calcio a 5 è uno sport che non era conosciuto a Catania ed era conosciuto in Sicilia più per la città di Augusta. Invece negli ultimi 10 anni, di cui 6 anni consecutivi in Serie A, stiamo facendo conoscere questo sport altamente spettacolare, molto divertente. E vedo sempre più la gente interessata e il Palazzetto sempre più pieno. Come dico sempre il PalaCatania ha 4.200 posti, noi siamo arrivati a 1.700 e mi piacerebbe un giorno vederlo tutto pieno. Mi auguro che la squadra continui a fare bene e che i catanesi arrivano sempre più a tifare Meta Catania al PalaCatania".