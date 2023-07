Meta Catania, prime impressioni e obiettivi di coach Juanra

La Meta Catania si prepara a vivere un altro campionato di Serie A1 da protagonista. Quella rossazzurra è una realtà ormai consolidata nel panorama del futsal italiano. Le prime impressioni sulla stagione che sta per cominciare sono affidate al coach degli etnei, Juanra.

"Sono molto contento della squadra che stiamo costruendo - ha dichiarato l'allenatore -. Abbiamo ottimi giocatori in tutte le posizioni e spero che con il lavoro quotidiano possiamo diventare una grande squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Tutti i giocatori vogliono sempre essere protagonisti del gioco, quindi è così che affronteremo la stagione e ogni partita. Cercheremo di dominare la squadra avversaria dalla difesa e quando abbiamo la palla vogliamo essere una squadra che attacca velocemente, coraggiosa nel pensiero offensivo. Voglio che la gente possa godere del gioco della Meta Catania. I tifosi sono sempre molto importanti per ogni squadra. Mi hanno parlato molto bene dei tifosi rossazzurri e della magia del PalaCatania. Insieme, squadra e tifosi, possiamo creare una magia per centrare gli obiettivi del Club".