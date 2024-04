Meta Catania, un pareggio contro le avversità: 1-1 con il Verona

Di necessità virtù. La Meta Catania ha dato tutto nonostante un roster totalmente falcidiato da squalifiche e indisposizioni. Verona nonostante la matematica retrocessione si mostra viva e vende cara la pelle fino alla fine per onorare al massimo il campionato. Juanra chiede sostegno, applicazione e testa alla sua squadra, questo anche per le ridotte rotazioni che mettono la prestazione sotto pressione. Silvestri capitano di giornata, Dian Luka, Timm, Gaetano Musumeci, Anderson, e l'Under 19 Di Conto i giocatori a disposizione, ma meritevoli di lode. Una gara appesa all'equilibrio nonostante la rete del vantaggio dei rossazzurri che nel primo tempo riescono subito a bucare grazie a Di Conto che non può chiedere di meglio per il suo esordio in Serie A. Verona però non molla, resta in partita ed anzi mette in difficoltà anche il portiere Timm.

Nella ripresa un Verona smaliziato riesce con Portuga a ristabilire la parità beffando Timm. Questo però non cambia lo spartito: sacrificio massimo rossazzurro, applicazione, corsa e soprattutto occasioni, ma la porta del Verona tiene nonostante i tentativi di Dian Luka, Di Conto e Gaetano Musumeci. Al minuto 14 ecco l'occasione per la Meta Catania con il rosso per che castiga Ugas: per gli etnei la grande occasione dei tre minuti in superiorità numerica per trovare il nuovo vantaggio. La palla danza dentro l'area piccola, con i tentativi di Anderson, Di Conto e Dian Luka, ma Mazzoni in tre occasioni si supera chiudendo la sua porta e salvaguardando il risultato. Nel finale un tentativo per Di conto ma ancora attenta la fase difensiva scaligera, stesso discorso nell'azione personale di Silvestri senza esito. Nei secondi finali la Meta Catania le tenta tutte. botta di Dian Luka e tiro secco di Gaetano Musumeci ma Mazzoni ancora dice di no. Non gira bene a dieci secondi dalla fine neanche il cost to cost di Silvestri, con tocco al centro di Dian Luka e Gaetano Musumeci che non tocca a porta vuota.

Un pareggio che lascia un punto di sostanza per la Meta Catania, la squadra ha fatto tutto il possibile, ma certe volte e soprattutto dinanzi alle emergenze il punto muove sempre la classifica che consolida i playoff nonostante una gara che con il roster al completo sarebbe stata totalmente alla portata dei rossazzurri.

Di seguito il tabellino della gara

OLIMPIA VERONA-META CATANIA 1-1 (0-1 p.t.)

OLIMPIA VERONA: Fior, Claro, Rocha, Portuga, Ugas, Fiore, Portinari, Nardi, Bortolotto, Jorge Santos, Giannattasio, Mazzoni. All. Castagna

META CATANIA: Timm, Silvestri, Dian Luka, G. Musumeci, Anderson, Gerli, Pulvirenti, Aiello, D'Ignoti, Di Conto, Manservigi, Weber. All. Calvo Rodrigues

MARCATORI: 8'48'' p.t. Di Conto (M), 02'08'' s.t. Portuga (O)

AMMONITI: Ugas (O), Giannattasio (O), Claro (O), Jorge Santos (O), G. Musumeci (M), Di Conto (M)

ESPULSI: al 13'46'' del s.t. Ugas (O) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Stefano Mestieri (Finale Emilia), Giacomo Voltarel (Treviso) CRONO: Elena Lunardi (Padova)