Mimmo Toscano è arrivato a Catania, sarà lui l'allenatore della squadra rossazzurra

Tutto fatto per Mimmo Toscano, sarà proprio lui l'allenatore del Catania nella prossima stagione. Il tecnico è stato a lungo corteggiato dalla società etnea e oggi il suo arrivo in città chiude il cerchio sull'affidamento dell'incarico di guida tecnica della squadra rossazzurra. Si tratta di uno dei profili più vincenti della categoria: Toscano ha conquistato per ben cinque volte il campionato di Serie C, riuscendo a trionfare in tutti e tre i gironi (tra le squadre con cui ha fatto meglio Cosenza, Ternana, Novara, Reggina e Cesena). Carattere verace e mentalità vincente, sono queste le caratteristiche principali del mister di origini calabre. La trattativa ha avuto tempi lunghi, anche perché contestualmente al proprio arrivo alle falde dell'Etna, Toscano doveva anche liberarsi dal Cesena, realtà con cui l'anno scorso ha stravinto il campionato.

Dopo Faggiano si riempie così un altro tassello del puzzle. Due altissimi profili sul piano tecnico avranno adesso il compito di costruire un organico che sia capace di vincere per permettere a Catania di ritornare tra i cadetti.

(foto: Federico Rosa)