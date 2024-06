Mimmo Toscano si presenta alla città di Catania: "Vogliamo fare cose importanti"

La tanto attesa fumata bianca è arrivata nelle scorse ore: Mimmo Toscano allenerà il Catania nella prossima stagione. Adesso c'è anche l'ufficialità di rito. Un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno alla base dell'accordo con i vertici della società rossazzurra che ha convocato per questo pomeriggio la consueta conferenza stampa di presentazione della nuova guida tecnica della squadra etnea. L'occasione è stata propizia non soltanto per conoscere meglio il mister, ma anche per discutere del futuro del club sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista della programmazione generale.

"È un giorno importante per me. Ringrazio tutti per la fiducia - ha esordito Mimmo Toscano -. È un onore allenare il Catania, un club così glorioso. La cosa che posso promettere è il lavoro. Ci saranno momenti buoni e altri meno ma dobbiamo stare tutti uniti. Vogliamo fare cose importanti per questa città e per questa società. Inizio una nuova avventura e sono sicuro che sarà ricca di soddisfazioni. Il senso di appartenenza a questa maglia dovremo trasferirlo ai giocatori in campo. Insieme al club e al direttore Faggiano stiamo lavorando affinché sia un'annata dal massimo impegno. Catania non è un club di Serie C ma di alto livello. I catanesi li ho incontrati ovunque, 15.000 abbonati in D e in Serie C si vedono in pochi contesti".

"I valori umani sono importanti per noi. Quindi staremo molto attenti nelle nostre valutazioni - spiega l'allenatore del Catania -. La squadra deve avere una mentalità forte. Nei momenti di difficoltà devi essere forte per reagire e raggiungere risultati importanti. Non guardo indietro, quello che si è fatto a Cesena resterà nella storia e ora voglio pensare al Catania. Amo le sfide e per me questa piazza è una sfida affascinante. Il gruppo è fondamentale ed è l’unica cosa che ho riscontrato negli anni in cui si è vinto il campionato. Voglio migliorare in ogni gara. Per me i giovani sono fondamentali in un gruppo. Devono essere da Catania. Il giovane è quello che ti può dare energia e spensieratezza. Con il direttore abbiamo parlato solamente di caratteristiche dell’organico".

"Catania è una città che ti dà tanto. In questi due giorni si parlava solamente di Sant’Agata e Catania. Ho capito quanto ci tengono a queste due cose - ha dichiarato ancora Toscano -. Noi saremo gli artefici del destino di questo club e speriamo che Sant’Agata ci dia una mano. Le pressioni sono belle, ti danno adrenalina. Chi vive di questo mestiere, di adrenalina e di passione ha bisogno di piazze del genere. Non parlerei di pressione bensì di responsabilità e onore di rappresentare una città come Catania. La responsabilità si deve sempre avere pure quandi vinci e se perdi si devono trovare soluzioni. Sono un uomo del Sud, pretendo molto dagli altri e da me stesso. Posso apparire burbero e forse in campo lo sono. Tuttavia fuori dal rettangolo verde sono molto disponibile: do tanto a chi mi da tanto. Conto tanto sui miei calciatori. Credo tanto nei rapporti interpersonali che poi ti agevolano il lavoro in campo. Se si crea quell’alchimia è perfetto. È il mio pensiero dal punto di vista umano. La cosa più difficile è uscire da questa categoria. Il Catania deve essere la priorità per tutti: l’io deve essere anteposto al bene della squadra".

"Ogni volta che ho cominciato a lavorare in nuovi contesti - chiosa Toscano -, ho sperato che la gente si innamorasse: significa lasciare il segno a prescindere dalla vittoria. Io voglio che i tifosi si innamorino di questo club

(in aggiornamento)