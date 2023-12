Mister Marra commenta la sconfitta dell'Acireale: "abbiamo concesso un gol troppo facilmente" 

L'Acireale non è riuscito a muovere la classifica nel suo viaggio in Campania, perdendo per 2-1 in casa di un ottimo Real Casalnuovo. Sasà Marra, allenatore dei granata, ha commentato, così, questa sconfitta, materializzatasi in pieno recupero dopo il momentano pareggio siglato da Romano su rigore: “Eravamo consapevoli di affrontare un grande avversario, forse il migliore delle ultime giornate.

Abbiamo reagito, comunque, allo svantaggio nel secondo tempo, ma non è bastato per ottenere un risultato positivo. C’è rammarico perché è stato concesso un gol troppo facilmente a una squadra forte, bisogna migliorare nella gestione del risultato" Infine, sui supporter acesi, presenti sugli spalti anche in questo match: “I nostri tifosi li conosciamo, hanno affrontato un lungo viaggio e dispiace non aver regalato loro una soddisfazione”.