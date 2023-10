Si è spento Renato Rambaldelli: una vita legata ai colori rossazzurri

Si è spento lo scorso mercoledì, all'età di 87 anni, Renato Rambaldelli, ex calciatore che ha fatto la storia del Catania negli anni ‘60. Il terzino sinistro torinese, classe 1936, ha giocato con la maglia etnea dal 1960 al 1968, un arco di tempo lunghissimo. Rambaldelli, protagonista all’epoca di Marcoccio e Di Bella, ha militato nella massima serie con la società rossazzurra. Il suo amore per la città del Vulcano non si è mai spento, il gagliardetto del Catania lo accompagnerà anche in quest'ultimo viaggio.

"In vista della gara con il Taranto, in programma domenica 22 ottobre - ha fatto sapere il Catania Football Club tramite una nota -, richiederemo l’autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio. Alla famiglia dell'ex difensore giungano le nostre sentite condoglianze".

In Sicilia Renato Rambaldelli ha pure allenato diversi club come Paternò e Floridia. A ricordarlo un uomo di calcio che conosce bene la storia del Catania, il direttore sportivo e opinionista, Angelo Lainò. “Lo ricordo, terzino, ottimo calciatore, ottimo professionista - spiega Lainò -. Lo vedevo allo stadio quando, essendo ancora ragazzino, a portarmi al campo c'era il grande Todo Calvanese. Un altro calcio. Uomini legati veramente alla maglia che indossavano, anni d'oro in Serie A. Anche le grandi squadre soffrivano quando venivano al Cibali, l'Inter del mitico Herrera perse uno scudetto, 2-0 e tutti a casa”.