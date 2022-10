Calcio, morto il preparatore atletico Giampiero Ventrone

Morto il preparatore atletico Giampiero Ventrone a causa di una malattia che nel giro di pochissimo tempo ha provocato il prematuro decesso. Mondo del calcio in lutto e sui social sono già tanti i messaggi di cordoglio per il 62enne. Dal mese di novembre del 2021 si occupava della preparazione della squadra del Tottenham, allenata da Antonio Conte. In passato aveva lavorato anche alla Juventus. Ha iniziato a muovere i primi passi nel settore calcistico nel 1994 grazie a Marcello Lippi. Tanti i successi ottenuti, dalla conquista della Champions League nel 1996 a vari scudetti. Esperienza anche in Sicilia e nello specifico a Catania, poi è approdato in Cina.

"Una grande perdita per il nostro mondo e anche mia personale in quanto mio grande amico - dice il vicepresidente della componente preparatori atletici, Francesco Perondi - È stato uno dei personaggi importanti per affermare la nostra figura all'interno del mondo del calcio. Ci mancherà".

Anche l'Aiac (Associazione italiana allenatori calcio), con in testa il presidente Renzo Ulivieri, ha espresso le più sentite condoglianze ai cari di Giampiero per questa grave e prematura perdita.

(foto: Calcio Catania)