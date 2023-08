Nuovo bando per l'esternalizzazione della gestione del "Massimino"

Nuovo bando per la concessione della gestione dello stadio "Angelo Massimino" di Catania dopo che il primo, lo scorso mese, è andato deserto. A pubblicarlo il Comune etneo sui propri canali ufficiali. Apportata una modifica sostanziale rispetto a quello precedente: la durata della concessione nel bando precedente era stabilita in 10 anni, rinnovabili per altri 10; adesso gli anni sono 3 sempre con possibilità di rinnovo per altri 3.

La scadenza per la domanda di partecipazione alla gara è prevista alle 13:00 di lunedì 11 settembre. L'offerta deve includere la presentazione di un programma di gestione e conduzione del complesso polisportivo. È previsto un canone annuo minimo posto a base di gara, pari a 70.000,00 euro.