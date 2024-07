Nuovo colpo di mercato per il Catania, ecco Anastasio

Il Catania Football Club ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dalla società A.C. Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Anastasio, che ha sottoscritto un contratto pluriennale legandosi alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2027.

Nato il 24 luglio 1996 a Napoli, il difensore è cresciuto calcisticamente nel Napoli, collezionando 6 presenze nelle nazionali giovanili under 18 e under 19.

In carriera, ha conquistato due promozioni: nel 2018 in A, con il Parma, e nel 2020 in B, con il Monza.

Nella serie cadetta e in C, ha indossato anche le maglie del Carpi, del Cosenza, del Pordenone, del Padova, dell'Albinoleffe, della Reggiana, della Pro Vercelli e della Casertana (39 presenze con 2 gol e 4 assist nella scorsa stagione).

Al suo attivo anche un'esperienza con il Rijeka; con la formazione croata, nel 2020, ha disputato 3 gare in Europa League.