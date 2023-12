Oggi si gioca Messina-Catania, Lucarelli: "Loro sentono di più il derby, Di Carmine potrebbe esserci"

Torna il derby Messina-Catania, in programma stasera alle 20:45 allo stadio Franco Scoglio. Un match in cui le due squadre, bisognose entrambe di punti pesanti per la propria classifica, cercheranno di superarsi e di mettersi alle spalle periodi complicati. In conferenza stampa Cristiano Lucarelli, con un passato in terra peloritana e attuale guida tecnica della compagine etnea, ha presentato l'incontro.

"La squadra arriva in buone condizioni alla trasferta messinese - ha detto l'allenatore della squadra rossazzurra -. Abbiamo lavorato e rinforzato i concetti. Essendo stato anche al Messina so come viene preparata la gara. È una squadra propositiva e ben allenata che proverà a batterci. Mi aspetto una prova importante soprattutto sotto il profilo mentale. Se i giallorossi dovessero confermare il loro modulo giocheremo a specchio".

Infermeria e mentalità. "Stiamo valutando 2-3 situazioni per quanto riguarda i nostri atleti da mandare in campo. Deciderò in base alla condizione fisica e non sul terreno di gioco del Franco Scoglio, rinomato negli ultimi anni per un bilancio infelice in materia di infortuni. Le condizioni di Di Carmine? Potrebbe esserci, decideremo nelle prossime ore. Assenza dei tifosi? Siamo consapevoli che ci saranno dei momenti di difficoltà nell’arco dei 90 minuti. Dovremo tenere a bada i nervi e fare del nostro meglio per portarci a casa i 3 punti. L’assenza dei nostri sostenitori domani al Franco Scoglio peserà e non poco. Cercheremo di non pensare a questa mancanza con la speranza di ritrovarli nelle prossime trasferte. Tutti i giocatori stanno dando il massimo impegno".

Calciomercato. "Iniziare a parlarne già in questo periodo significherebbe buttare via gran parte del lavoro fatto in queste prime settimane. Ho individuato nei vari reparti i calciatori più carismatici che potrebbero trascinare gli altri componenti della rosa. Da questo punto di vista sono abbastanza soddisfatto. Ben venga se in futuro dovessi formarne altri. Chiricò in campo? Non ho una richiesta ben precisa, voglio sempre il massimo da tutti. Cosimo non mi sembra stanco. Spesso e volentieri la patata bollente era scaricata quasi interamente su di lui e questo non lo aiutava".