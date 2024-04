Pallanuoto serie B: la Muri Antichi vince il big match contro il Cn Salerno 

Ennesima prova di forza della Muri Antichi, che, nell’ultima partita casalinga della stagione regolare, ha avuto la meglio sul Cn Salerno nel big match di giornata. Dopo una prima fase di “gioco a scacchi”, si sblocca la partita con Piccolo che porta avanti i suoi. Su azione di contropiede, Trimarchi trova il pareggio, che di fatto chiuderà il parziale d'apertura. Nel secondo, gli etnei passano in vantaggio su rigore di Riolo e Basile prova il mini allungo, segnando con l’uomo in più il momentaneo 3-1. Gli ospiti non ci stanno e rispondono prontamente, riequilibrando la situazione a pochi secondi dall'intervallo lungo.

Sarà il terzo quarto a dare la sterzata alla gara. Sugli scudi Riolo, che realizza due volte di prepotenza e precisione con in mezzo il centro di Belfiore per il +3 della Muri Antichi. Altro momento topico quando Vittoria ipnotizza Luongo su penalty, subito, dall’altra parte, Belfiore subisce fallo da rigore, che capitan Muscuso trasforma con freddezza per il 7-4. Non è finita perché qualche piccolo errore degli etnei, forse dettato dalla stanchezza, permette ai campani di riavvicinarsi fino al -1, ma, ancora una volta, il man of the match Riolo va a bersaglio, facendo calare il sipario sull'importante sfida. “Non posso che fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo affrontato una compagine molto attrezzata – ha dichiarato il tecnico Aurelio Scebba -, confermando di essere un grande gruppo. Avevamo preparato questo incontro, propedeutico in vista degli imminenti play-off”.

Muri Antichi-Cn Salerno 8-6

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli, Trimarchi 1, Vecchiarini, Riolo 4, Lanto, Forzese, Reina, Foti, Belfiore 1, Muscuso 1, Basile 1, Vittoria, Emmi. All. Scebba.

Cn Salerno: Giarletta, Costa, Piccolo 1, Esposito, Di Somma 1, Malandrino, Massa 1, Fileno 1, Marcellino, Renna 1, Spatuzzo 1, Luongo, Ferrigno, Cucciniello. All. Grieco.

Arbitro: Rizzo.

Parziali: 1-1; 2-2; 3-1; 2-2.

Risultati 17^ giornata: Napoli Lions-Cus Palermo 14-7; Muri Antichi-Cn Salerno 8-6; Nuoto 2000 Napoli-Cesport Italia 14-9; Ssd Unime-San Mauro 10-9; Ortigia Academy-Basilicata Nuoto 2000 11-8. Classifica: Muri Antichi 38; Napoli Lions 37; Cn Salerno 34; Cus Palermo 29; Ssd Unime 26; Nuoto 2000 Napoli 22; Cesport Italia 19; Ortigia Academy e Basilicata Nuoto 2000 14; San Mauro 9.