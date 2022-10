Paternò-Catania, probabili formazioni: diverse soluzioni per mister Ferraro

Oggi pomeriggio allo Stadio Comunale "Falcone Borsellino" di Paternò scendono in campo i padroni di casa e il Catania capolista del Girone I, a punteggio pieno. Il tecnico degli etnei Giovanni Ferraro, che dovrebbe proporre il tradizionale 4-3-3, recupera Andrea Russotto ma perde il portiere Klavs Bethers per un infortunio in allenamento. L'under verrà sostituito da Alessandro Groaz. In difesa Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini. Dovrebbe essere confermato l'assetto del centrocampo con Rizzo, Lodi e Vitale ma non si esclude l'inserimento di Bani all'insegna del turnover. Possibile, dopo la rete segnata mercoledì con il Locri, l'inserimento dal primo minuto di Giovinco nel reparto avanzato con Forchignone a supporto di Sarao. Occhio però allo stato di forma di Sarno e alle qualità di De Luca che potrebbero anche convincere Ferraro a schierare dall'inizio la sua squadra con il 4-2-3-1, rinunciando a Lodi in mezzo al campo.

PROBABILI FORMAZIONI PATERNÒ - CATANIA

PATERNÒ (3-5-2): Cappa; Popolo, Manes, Amorello; Moran, Timmoneri, Saverino, Asero, Cervillera; Bamba, Fernandez. A disposizione: Di Domenico, Chechic, Guarnera, Paschetta, Consiglio, Zappalà, Pappalardo, Francinella, Aquino. Allenatore: Pagana.

CATANIA (4-3-3): Groaz; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Forchignone, Sarao, Giovinco. A disposizione: Bollati, Boccia, Ferrara, Lubishtani, Bani, Buffa, Sarno, De Luca, An. Russotto, Jefferson. Allenatore: Ferraro.

Arbitrerà l’incontro Filippo Colaninno della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Castellari di Bologna e Tommaso Mambelli di Cesena.