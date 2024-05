Playoff, primo round al Catania: Atalanta U23 battuta in casa (0-1)

Sotto la pioggia di Caravaggio, in provincia di Bergamo, il Catania vince il match di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff, superando l'Atalanta U23 con il punteggio di 0-1. Successo per gli uomini di Zeoli che la decidono all'85' con Bouah che segna di testa su assist di Tello. Nel match di ritorno strada in discesa per gli etnei.

I padroni di casa scendono in campo con il 3-4-1-2. Vismara in porta, a completamento del reparto difensivo Bernasconi, Comi e Berto; in mezzo al campo Palestra, Panada, Mendicino e Ceresoli; sulla trequarti Capone alle spalle di Diao e Cissè. Gli ospiti rispondono con il 3-5-2. Tra i pali opera Furlan con Monaco, Quaini e Castellini dietro; a centrocampo Bouah, Zammarini, Welbeck, Cicerelli e Celli; tandem d'attacco Di Carmine-Cianci.

Al 3' Catania lanciato in avanti, suggerimento per Di Carmine sorpreso però in fuorigioco, l'attaccante aveva comunque sprecato malamente la chance. Buona partenza dei rossazzurri che continuano a proporsi, poco dopo infatti ci prova Cianci ma non è fortunato. Personalità della compagine catanese, farraginosa la manovra dell'Atalanta U23. Al 21' grande opportunità per gli etnei: Zammarini pennella per Cianci che a due passi dalla linea di porta colpisce di testa, palla incredibilmente fuori. Intensità in mezzo al campo, le due squadre faticano a sbottonarsi ma cercano le geometrie giuste per impensierire la difesa avversaria. Dopo 1' di extratime il primo tempo finisce sullo 0-0.

La ripresa si apre con un cambio tra i padroni di casa: c'è De Nipoti al posto di Diao. Al 48' colpo di testa di Ceresoli neutralizzato da Furlan: Atalanta U23 pericolosa. Poco dopo Palestra tira dalla distanza, ancora Furlan a deviare. Sulla respinta Cissè spara alto. I nerazzurri cominciano il secondo tempo con un piglio decisamente più offensivo. Dal canto suo il Catania prova a cercare spazi importanti per Cianci e Di Carmine, incapaci però di andare al tiro. Al 55' Ceresoli mette in mezzo un ottimo cross per Capone che spreca malamente calciando sul fondo. La prima sostituzione decisa da Zeoli: al 65' fuori Cicerelli, dentro Tello. Dopo due minuti la risposta dei bergamaschi: Vlahovic rileva Cissè. Ancora cambi al 72': Monaco, acciaccato, esce per Curado, Costantino in attacco per Di Carmine. Al 77' Comi prova a segnare su azione d'angolo, niente da fare, il calciatore non trova lo specchio della porta di testa. All'85' Catania in vantaggio: azione insistita di Tello che prova il cross, trova la testa di Bouah che insacca alle spalle di Vismara. Si cambia ancora dopo la rete che spezza l'equilibrio. I nerazzurri giocano la carta Muhameti per Panada, i rossazzurri mettono dentro Rapisarda e Kontek per Castellini e Zammarini. Cinque minuti di recupero al termine dei quali il triplice fischio dell'arbitro sancisce la vittoria degli etnei: 0-1 e strada in discesa in vista del ritorno.

ATALANTA U23-CATANIA 0-1 85' Bouah

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara 5.5; Bernasconi 6, Comi 6, Berto 5.5; Palestra 6, Panada 5.5 (86' Muhameti sv), Mendicino 6, Ceresoli 6.5; Capone 6; Diao 5.5 (46' De Nipoti 5.5), Cissè 6 (67' Vlahovic 5.5). A disp.: Avogadri, Bertini, Muhameti, Bonfanti, Solcia, Masi, Gyabuaa, Regonesi, Jimenez, Falleni. All.: Modesto 6

CATANIA (3-5-2): Furlan 6; Monaco 6 (72' Curado 6), Quaini 6.5, Castellini 6 (88' Rapisarda sv); Bouah 7, Zammarini 6 (88' Kontek sv), Welbeck 6.5, Cicerelli 5.5 (65' Tello 6.5), Celli 6; Di Carmine 5.5 (72' Costantino 6), Cianci 6. A disp.: Albertoni, Donato, Kontek, Rapisarda, Chiarella, Ndoj, Sturaro, Haveri, Chiricò. All.: Zeoli 6

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico (Matera)

Assistenti: Gilberto Laghezza (Mestre) e Luca Chiavaroli (Pescara)

Quarto ufficiale: Domenico Leone (Barletta)

VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo)

AVAR: Matteo Gualtieri (Asti)

AMMONITI: Panada, Celli, Di Carmine, Castellini, Ceresoli, Tello, Palestra

NOTE

Angoli: 2-2

Recupero: 1'-5'