Playoff scudetto, la Meta Catania parte bene: Genzano battuta 7-1

Giornata perfetta, tutto è andato secondo le aspettative della vigilia. Davanti alla bolgia del PalaCatania, presenti 2800 spettatori, la Meta Catania vince e convince portando a casa il primo step dei quarti di finale dei playoff scudetto. I rossazzurri spinti dai propri tifosi hanno materializzato la gara ideale, con una partenza sprint che ha letteralmente intontito Genzano. Pressione a tutto campo, aggressività, e soprattutto voglia di gonfiare la rete. In otto minuti la Meta Catania piazza un parziale di 3-0 con Timm, portiere e power-play dei rossazzurri, che apre le danze con un diagonale teso imprendibile per Mammarella. Il boato del PalaCatania spinge ancora Carmelo Musumeci e compagni che sfruttano le ripartenze portando Dian Luka al raddoppio. Genzano intimidito non riesce a reagire e la formazione di coach Juanra triplica stavolta con Bocao che chiude un assist perfetto di Musumeci. L'onda rossazzurra chiude il sipario sul primo tempo perfetto con il 4-0 di Bocao che strappa gli applasi del pubblico.

Nella ripresa grande gestione della gara della Meta Catania che difende in maniera totale e senza grandi patemi il power-play di Genzano. Juanra mette dentro Tornatore lasciando Timm in panca e il numero uno etneo risponde presente dinanzi ai tentativi vani di Genzano. I rossazzurri con pazienza e con cinismo sfruttano le occasioni concesse dagli avversari: in una di queste circostanze Musumeci scappav via in contropiede e si procura un rigore, poi trasformato per il 5-0. Il capitano della Meta Catania realizza il 18° gol stagionale. Non è finita, perchè sfruttando la porta sguarnita degli avversari, in due occasioni Pulvirenti brinda il suo rientro: doppietta personale. In mezzo la rete di Luizinho prima della sirena e degli applausi del PalaCatania. Finisce 7-1 gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, adesso gara 2 in quel di Genzano dove la Meta Catania ha la possibilità anche con un pareggio di chiudere i giochi e sognare la semifinale scudetto.

Di seguito il tabellino della gara

META CATANIA-ECOCITY GENZANO 7-1 (4-0 p.t.)

META CATANIA: Timm, Dian Luka, Bocao, C. Musumeci, Anderson, Tornatore, Manservigi, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Salamone, G. Musumeci. All. Juanra Calvo

ECOCITY GENZANO: Mammarella, De Oliveira, Bissoni, Lo Cicero, Luizinho, Di Ponto, Romano, Gastaldo, Pina, Fantecele, Barra, Guedes. All. Di Fazio

MARCATORI: 3'00'' p.t. Timm (M), 5'15'' Dian Luka (M), 8'00'' Bocao (M), 16'25'' Bocao (M), 7'50'' s.t. rig. C. Musumeci (M), 14'25'' Pulvirenti (M), 15'30'' Luizinho (E), 17'32'' Pulvirenti (M)

AMMONITI: Barra (E), Bocao (M), Romano (E)

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Elana Lunardi (Padova), Massimo Seminara (Palermo) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo)