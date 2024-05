Il Catania si fa rimontare dall'Avellino, i biancoverdi passano il turno: 2-1 al Partenio

L'Avellino rimonta il Catania, vincendo 2-1 al Partenio e passa alle semifinali playoff eliminando i rossazzurri. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Cianci, gli etnei vengono rimontati dalle reti di Liotti e D'Ausilio. Il risultato premia i biancoverdi e chiude la stagione della squadra di Zeoli. Gli ospiti pagano un atteggiamento troppo rinunciatario nella ripresa, troppo spazio lasciato ad un avversario che ha sfruttato appieno le poche occasioni create.

La compagine casalinga si dispone in campo con il 4-3-1-2. Ghidotti confermato tra i pali, con Cancellotti, Rigione, Frascatore e Liotti in difesa; in mezzo operano De Cristofaro, Armellino e D'Ausilio; Sgarbi dietro il tandem Patierno-Gori. I rossazzurri non snaturano il proprio impianto di gioco: 3-5-2 il modulo scelto da Zeoli. In porta Furlan, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Monaco, Quaini e Castellini; folta mediana con Bouah, Ndoj, Welbeck, Tello, Cicerelli; davanti Di Carmine e Cianci.

Il primo tempo è una grande battaglia calcistica, in cui il Catania riesce a tenere testa ad un avversario motivato a fare bene davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta di martedì scorso. Dopo un avvio equilibrato, al 10' è proprio la squadra di Zeoli a passare in vantaggio con Cianci che chiude in rete un'azione avviata sulla corsia di destra da Bouah e Ndoj. La risposta dell'Avellino in alcune conclusioni imprecise che non mettono paura alla retroguardia etnea. Al contrario gli ospiti cercano di inserirsi negli spazi lasciati scoperti dai campani, con Cicerelli che per poco non riesce a raddoppiare scagliando un tiro potente dalla trequarti, deviato in corner da Ghidotti. Biancoverdi in pressione, ma incapaci di chiudere la manovra tirando verso la porta. Dopo un minuto di extratime la frazione si chiude sul risultato di 0-1.

La ripresa, che si apre con gli stessi effettivi del primo tempo, segna un cambio di passo dei ragazzi di Pazienza che al 52' segnano il gol del pareggio con Liotti che tira con precisione superando un incolpevole Furlan. La sfida cambia volto, adesso l'Avellino spinge con decisione sfruttando il momento di difficoltà del Catania, che al 50' aveva effettuato il primo cambio della partita, richiamando in panchina Cicerelli per Celli. Al 56' i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di un difensore catanese, per l'arbitro e per il Var si può proseguire. Al 62' ancora biancoverdi avanti stavolta con Patierno che raccoglie di testa un cross: pallone sul fondo. Un minuto più tardi ancora cambi decisi da Zeoli: dentro Kontek e Marsura, fuori Ndoj e Di Carmine. Al 67' il Catania riparte, servizio per Cianci che - apparentemente in fuorigioco (non fischiato) - si fa ipnotizzare dal portiere al momento di concludere in porta. Pazienza decide che è il momento di osare e dalla panchina gioca due cambi che trasformano la squadra squadra, adesso a trazione anteriore: fuori Liotti e Gori, dentro Marconi e Russo. Col passare dei minuti il forcing dell'Avellino cresce d'intensità, ma gli etnei resistono. Ancora sostituzioni: nel Catania spazio a Sturaro e Costantino, fuori Tello e Cianci; nell'Avellino out Cancellotti e De Cristofaro, dentro Ricciardi e Dall'Oglio. All'84' l'Avellino completa la rimonta e passa in vantaggio: palla a D'Ausilio che fredda Furlan con un tiro preciso da lontano. Dopo la rete Pazienza schiera Cionek a protezione del risultato, gli lascia il posto Sgarbi. Finale al cardiopalma, il Catania adesso deve segnare se vuole regalarsi le semifinali playoff, al contrario Avellino a difesa del risultato conquistato. Cinque minuti di recupero, poi il triplice fischio finale dell'arbitro.

TABELLINO

AVELLINO-CATANIA 2-1 10' Cianci 52' Liotti 84' D'Ausilio

AVELLINO (4-3-1-2): Ghidotti 6; Cancellotti 5.5 (80' Ricciardi sv), Rigione 6, Frascatore 6, Liotti 7 (70' Marconi 6); De Cristofaro 6 (80' Dall'Oglio sv), Armellino 6, D’Ausilio 7.5; Sgarbi 6 (84' Cionek sv); Patierno 5.5, Gori 5.5 (70' Russo 6). A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Llano, Mulè, Palmiero, Pezzella, Rocca, Lores Varela. All.: Pazienza 6

CATANIA (3-5-2): Furlan 6; Monaco 6, Quaini 6, Castellini 6.5; Bouah 6, Ndoj 6.5 (63' Kontek 5.5), Welbeck 6.5, Tello 6 (79' Sturaro sv), Cicerelli 6 (50' Celli 5.5); Di Carmine 5.5 (63' Marsura 5.5), Cianci 7 (80' Costantino sv). A disp.: Albertoni, Rapisarda, Chiarella, Haveri, Peralta, Chiricò. All.: Zeoli 6

ARBITRO: Andrea Bordin (Bassano del Grappa)

Assistenti: Antonio D’Angelo (Perugia) e Stefano Franco (Padova)

Quarto ufficiale: Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa)

VAR: Antonio Di Martino (Teramo)

AVAR: Daniele Minelli (Varese)

AMMONITI: Armellino, Cancellotti, Liotti, Furlan

NOTE

Espulsi:

Angoli: 6-2

Recupero: 1'-