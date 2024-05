Playoff Serie C, il Catania chiude il primo tempo in vantaggio ad Avellino

Gara di particolare intensità al Partenio tra Avellino e Catania, nel match valido per il ritorno dei quarti di finale dei playoff promozione di Serie C. Al termine della prima frazione i rossazzurri sono in vantaggio. A decidere, per il momento, il match una rete segnata da Pietro Cianci al 10', a chiusura di un'azione avviata sulla corsia di destra da Bouah e Ndoj.

Etnei coraggiosi, saggi e intelligenti nella gestione della partita, ancora apertissima. Prova di forza dei ragazzi di Zeoli, a cui mancano 45' minuti per realizzare il sogno delle semifinali.