Playoff, si parte: le probabili formazioni di Atalanta U23-Catania

La fase nazionale dei playoff di Serie C sta per iniziare. Il Catania è pronto a giocare, per la prima volta nella storia, con l'Atalanta U23 allo stadio Comunale di Caravaggio in provincia di Bergamo. La squadra di Modesto ha superato le prime due gare a eliminazione diretta con Trento e Legnago. I rossazzurri, invece, hanno terminato la stagione al tredicesimo posto, ottenendo il pass per gli spareggi grazie alla conquista della Coppa Italia di categoria. In campionato i nerazzurri si sono posizioati quinti con 59 punti. Situazione completamente differente e paradossale quella degli etnei che hanno raggiunto la certezza di partecipare ai playoff solamente nell’ultima giornata della regular season. Il rischio, infatti, era addirittura quello di disputare i playout in caso di mancata vittoria nel turno conclusivo della stagione contro il Benevento.

La sfida in programma oggi, 14 maggio alle 20.30 e valevole per l'andata della prima fase nazionale dei playoff, sarà diretta dall'arbitro Leonardo Mastrodomenico della sezione A.I.A. di Matera coadiuvato dagli assistenti Gilberto Laghezza (Mestre) e Luca Chiavaroli (Pescara). Il quarto ufficiale è Domenico Leone di Barletta, VAR a Matteo Gariglio e AVAR a Matteo Guartieri.

Le probabili formazioni del match

L'Atalanta U23 dovrebbe optare per un 3-4-1-2 con Vismara tra i pali, a completamento del reparto difensivo Bernasconi, Berto e Bonfanti. Al centro del campo Palestra, Gybuaa, Panada e Ceresoli. Più avanti Jimenez e come duo d'attacco Capone e Cissè.

I rossazzurri, invece, in porta dovrebbero contare su Furlan. Tris difensivo con Monaco, Celli e Castellini. I 5 del centrocampo dovrebbero essere Bouah, Quaini, Welbeck, Zammarini e Cicerelli. Nel reparto offensivo Di Carmine e Cianci. Sono assenti Sturaro - che dovrebbe recuperare per il ritorno fissato il 18 maggio alle 20:30 al Massimino - Bethers, Silvestri e Peralta per infortunio e lo squalificato Marsura.

Atalanta U23 (3-4-1-2): Vismara; Bernasconi, Berto, Bonfanti; Palestra, Gybuaa, Panada, Ceresoli; Jimenez; Capone, Cissè. A disp.: Avogadri, Bertini, Masi, Solcia, Comi, Regonesi, Mendicino, Muhameti, Ghislandi, De Nipoti, Falleni, Diao, Vlahovic. All.: Modesto.

Catania (3-5-2): Furlan; Monaco, Celli, Castellini; Bouah, Quaini, Welbeck, Zammarini, Cicerelli; Di Carmine, Cianci. A disp.: Albertoni, Donato, Rapisarda, Curado, Haveri, Kontek, Tello , Ndoj, Chiricò, Chiarella, Costantino. All.: Zeoli.