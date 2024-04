Playoff Serie C, slitta l'inizio della competizione: ecco le date

Arriva l'ufficialità. Slitta l'inizio dei playoff di Serie C, per sancire un'altra promozione nel campionato cadetto. Gli spareggi, inizialmente al via per il 4 maggio, cominceranno invece martedì 7 maggio. In occasione del primo turno della fase nazionale, il Catania disputerà la gara d'andata martedì 14 maggio, in trasferta; sabato 18 maggio, al "Massimino", la gara di ritorno.

La nota della Lega Pro con le nuove date

AGGIORNAMENTO CALENDARIO PLAY OFF

Il Presidente di Lega Pro su espresso mandato del Consiglio Direttivo di Lega ha disposto, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 212/L del 14.03.2024, l’aggiornamento delle date Play Off come di seguito riportate.

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica

SABATO 11 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno

SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno

SABATO 25 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno

DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Andata

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno

DOMENICA 9 GIUGNO 2024