Potenza-Catania, probabili formazioni: emergenza difesa, Sipos scalpita

Non un momento facile in casa Catania, l'ennesimo, in una stagione tribolata. Da un lato il campo e la possibilità concreta di poter agguantare un posto nella griglia playoff, dall'altro l'attesa snervante e la scadenza quella del 4 aprile, per capire se Mancini ufficializzerà o meno il passaggio del ramo d'azienda sportivo del Catania alla Fc Catania 1946, società dell'imprenditore laziale.

Intanto la squadra si appresta ad affrontare la trasferta di Potenza. Baldini, squalificato e al suo posto siederà in panchina mister Mularoni, avrà il reparto difensivo ridotto all'osso e dovrà fare a meno di Lorenzini, Claiton e Pino, oltre al portiere Sala. Tornano invece tra i convocati sia Greco, che Moro, dopo gli impegni in nazionale. Nessuna defezione a centrocampo: reparto completo in tutti i suoi effettivi.

PROBABILE FORMAZIONE

Catania (4-3-3): Stancampiano, Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto, Cataldi, Greco, Rosaia, Russini, Moro, Biondi