Il bomber catanese Flavio Russo campione d'Italia Primavera con il Sassuolo 

Il 19enne bomber catanese Flavio Russo si è laureato campione d'Italia con la Primavera del Sassuolo. L'attaccante, cresciuto nel vivaio rossazzurro, ha coronato l'esaltante stagione 2023/24 con un gol nella finale per il Tricolore. Il capocannoniere del torneo (20 centri) ha realizzato, infatti, il 3 a 0 che ha steso definitivamente la Roma. Al Viola Park, primo tempo equilibrato e combattuto, come conferma lo 0-0 all'intervallo. Nella ripresa, la squadra allenata da Emiliano Bigica pigia il piede sull'acceleratore, sbloccando il punteggio grazie al tiro a volo di Falasca. Al 13' il colpo di testa di Cinquegrano vale il raddoppio neroverde. Il tris porta la firma - come detto - dell'etneo Russo, che finalizza alla perfezione l'assist del compagno Kumi.

Una grandissima soddisfazione per il talento cresciuto a Torre del Grifo, convocato anche in nazionale Under 20. Alla gioia per il ragazzo, considerato a gennaio dalla Gazzetta dello Sport tra i 10 giocatori italiani e stranieri che hanno le carte in regola per sfondare quest'anno, si unisce un po' di rammarico per averlo lasciato andare, quando avrebbe potuto fare le fortune del Catania.