Primavera 4: il Catania vince in rimonta il derby contro il Messina

La capolista Catania ha piegato per 2 a 1 la tenace resistenza nel Messina nell’atteso derby della 15^ giornata di campionato Primavera 4 (girone B). Sul sintetico del “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela, i giallorossi sbloccano subito il punteggio con un pallone beffardo messo in area del centrocampista Galvagna, che senza deviazioni termina in rete. Gli etnei provano a reagire, ma peccano di precisione nelle verticalizzazioni, rendendosi, così, prevedibili in attacco. Dall'altra parte, Cutispoto impegna l'attento Torrisi, che gli devia la conclusione sul primo palo.

Nella ripresa, i giovani rossazzurri avanzano il baricentro della manovra nel tentativo di pareggiare, esponendosi, però, alle ficcanti ripartenze degli avversari. Nel finale, i ragazzi allenati da Marco Biangianti stravolgono improvvisamente l'epilogo del match, andando a bersaglio con Russo e Catalano. Il primo sfrutta (40') un'errata uscita del portiere peloritano per insaccare il pallne con un pregevole tiro a volo, mentre il difensore svetta, a pochi secondi dallo scadere, su un angolo proveniente dalla sinistra e ribalta la situazione. Per il Catania si tratta del quinto successo consecutivo, sesta vittoria esterna e decima complessiva nell'arco delle tredici gare fin qui disputate. Pappalardo e compagni torneranno in campo sabato 24 febbraio, quando ospiteranno la Casertana.

Messina-Catania 1-2

Marcatori: 3' Galvagna; 40' st Russo; 45' st Patalano.

Messina: Mazzeo, Flamia, Crisafulli, Galvagna (35' st Magro), Di Fazio, Maimone, Paratore, Quattrocchi (13' st Scafetta), Romano, Panzarella, 11 Cutispoto (18' st Ambriano). A disp.: Di Bella; Santoro, Ballariano, Adragna, Raspaolo, Alessandra, Giordano. All. Carmelo Mancuso.

Catania: Torrisi, Pappalardo (30' st Bonaccorso), Di Stefano, Forti (1' st Limina), Gulli, Patalano, Privitera, Di Pietro, Montanaro (1' st Corallo), Coriolano (30' st Maugeri), D’Emilio (14' st Russo). A disp.: D’Asero; Giannetto, Arena, Allegra, Indelicato, Toscano, Insinga. All. Marco Biagianti.

Arbitro: Arcoleo di Palermo (Smiraglia e Di Franco di Palermo).