Il primo round della semifinale di Coppa Italia va al Rimini: Catania battuto 1-0

Niente da fare per il Catania che, seguito da circa un migliaio di tifosi rossazzurri al Romeo Neri di Rimini, viene battuto dai padroni di casa per 1-0 nella sfida valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Una sconfitta che sa di beffa per i due legni colpiti dagli etnei dopo il vantaggio firmato da Lamesta, il migliore in campo in assoluto. Nonostante la reazione veemente, troppe imprecisioni incidono sul risultato finale, condizionato anche dall'espulsione rimediata da Zammarini. Lucarelli le ha tentate tutte per cercare il pareggio e alla fine ha anche dovuto pensare a limitare i danni, ragionando nell'ottica della doppia sfida per il passaggio del turno e l'accesso alla finalissima. Appuntamento fissato per fine febbraio (28 febbraio) per il ritorno al Massimino.

Le due squadre puntano forte sulla competizione, lo dimostrano le scelte fatte dai due allenatori. Il Catania scende in campo con Bethers in porta, completano la difesa Curado, Kontek e Monaco; in mezzo Chiarella e Castellini esterni, con Zammarini e Quaini al centro, dietro Peralta che fa da trequartista; tandem offensivo Costantino-Di Carmine. Il Rimini opta per il 4-3-3. A difesa dei pali c'è Colombo; Lepri e Semeraro esterni di difesa, Pietrangeli e Gorelli centrali del pacchetto arretrato; terzetto di centrocampo formato da Langella, Leoncini e Delcarro; tridente d'attacco Lamesta-Cernigoi-Malagrida. Partita inizialmente equilibrata, con il Rimini più in palla rispetto ai rossazzurri nelle prime battute. Pian piano gli ospiti, però, prendono le misure. Le vere occasioni da rete si fanno attendere. Al 21' padroni di casa in ripartenza: palla a Lamesta che dalla propria fascia di pertinenza si accentra e sgancia un sinistro a giro che si stampa sul palo a Bethers battuto. Brivido che smuove gli etnei. Al 27' grande respinta di Colombo sul tentativo da distanza ravvicinata di Costantino, tutto solo davanti al portiere dopo un servizio al bacio da parte di Di Carmine. I romagnoli passano in vantaggio al 38': palla persa dal Catania a centrocampo, Lamesta s'invola e davanti al portiere avversario non sbaglia, dribblandolo e mettendo in rete l'1-0. Feroci le proteste degli etnei per un presunto fallo che ha viziato la giocata che ha dato avvio all'episodio del gol. La reazione della squadra di Lucarelli si traduce al 44' con il palo colpito da Costantino dopo un'azione insistita, iniziata da Chiarella con un cross deviato malamente da Colombo e successivamente da un difensore riminese. Il primo tempo si chiude (due minuti di extratime) con una chance sprecata malamente da Curado che di testa spara alto non centrando la porta.

Subito cambi nella ripresa. Troise gioca la carta Iacoponi (fuori Malagrida), mentre Lucarelli prova ad inserire Welbeck al posto di Quaini. I rossazzurri cercano subito di mettere pressione agli avversari, affidandosi in particolare a Chiarella. Al 54' proprio l'esterno ex Pescara mette un pallone in mezzo per Zammarini che nel cuore dell'area dribbla un difensore e calcia col sinistro: palo pieno, secondo legno colpito dal Catania dopo quello del primo tempo. Troise manda in campo Morra e Marchesi, out Cernigoi e Delcarro. Gli ospiti non soffrono particolarmente il Rimini che bada più a non prenderle, ma sono dolori per Bethers e compagni quando si accende Lamesta che con la sua qualità riesce quasi sempre a mettere in difficoltà la difesa etnea. Lucarelli cambia schieramento tattico: dentro Bouah e Cicerelli, fuori dal campo Curado e Costantino, si passa al 4-2-3-1. Al 67' Lamesta si accentra, si beve un paio di difensori e conclude verso la porta catanese, sbagliando però la mira. Cicerelli impatta bene con la partita, al 74' prova un tiro impossibile da posizione defilata sull'out di sinistra sfiorando la traversa. Un minuto più tardi incredibile ingenuità di Zammarini che commette a centrocampo un fallo su un avversario alzando troppo la gamba: per l'arbitro non ci sono dubbi, è cartellino rosso. Catania ridotto in dieci, costretto a richiamare in panchina Peralta per mandare sul rettangolo verde Zanellato. Poco dopo spazio anche a Cianci per Di Carmine. L'espulsione rimediata limita molto l'impeto della compagine catanese, chiamata a non concedere troppo, vista anche la possibilità di giocare sul doppio confronto, con la partita di ritorno che rappresenta ancora un'opportunità importante di passaggio del turno visto il risultato negativo, ma di misura e quindi ampiamente ribaltabile. Il Rimini nel finale sostituisce anche Lamesta, per lui ovazione del pubblico di casa, con Sala. Fasi finali dell'incontro all'insegna della confusione generale che limita l'azione di entrambe le squadre. Da una parte il Rimini vuole osare per chiudere i giochi in vista della partita di ritorno, dall'altra il Catania in stato confusionale e in inferiorità numerica non riesce a trovare gli spazi che vorrebbe per cercare azioni degne di nota. Al termine dei sei minuti di recupero assegnati l'arbitro decreta la vittoria dei romagnoli per 1-0.

RIMINI-CATANIA 1-0 38' Lamesta

RIMINI (4-3-3): Colombo 6.5; Lepri 6, Pietrangeli 6.5, Gorelli 6, Semeraro 6; Langella 6, Leoncini 6.5 (65' Tofanari 6), Delcarro 6 (56' Marchesi 6); Lamesta 7 (83' Sala sv), Cernigoi 6 (56' Morra 6), Malagrida 6 (46' Iacoponi 6). A disp.: Colombi, Stanga, Accursi, Rosini, Satalino. All.: Troise 6.5

CATANIA (3-4-1-2): Bethers 5; Curado 5.5 (65' Bouah 6), Kontek 6, Monaco 6; Chiarella 6.5, Zammarini 5, Quaini 5.5 (46' Welbeck 6), Castellini 6; Peralta 6 (76' Zanellato 6); Di Carmine 5.5 (79' Cianci 6), Costantino 5 (66' Cicerelli 6.5). A disp.: Donato, Albertoni, Rapisarda, Popovic, Ladinetti. All.: Lucarelli 6

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Federico Linari (Firenze) ed Emanuele Fumarulo (Barletta)

Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio)

AMMONITI: Quaini, Malagrida, Kontek, Chiarella, Tofanari

NOTE: un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio in memoria di Gigi Riva

Angoli 3-3

Recupero 2'-6'

Espulso: Zammarini al 75' per gioco pericoloso