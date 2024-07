Acicatena affiliato al Bari, previsti stage mensili per i giovani 

L'Acicatena ha sottoscritto un'affiliazione con il Bari. Si tratta di un accordo che prevede che la prosecuzione delle categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi sotto il vigile controllo della società pugliese. Presenti all'incontro, svoltosi al Polivalente, il patron catenoto Gaetano Giannetto, il responsabile del vivaio Claudio Zappalà e il coordinatore del club barese Marco Barci. Queste le parole di Zappalà: "È il primo accordo di affiliazione nella storia dell'Acicatena Calcio. Abbiamo iniziato da zero due anni fa il percorso con i giovani, non avevamo nessun tesserato e oggi siamo riusciti ad imbastire un buon progetto con 80/90 tesserati, nonostante le varie difficoltà che riguardano le strutture sportive. Ringrazio il patron Giannetto per la fiducia accordatami e anche il neo presidente Rosario Romeo per l'importante sostegno."

"Ci saranno stage mensili che daranno la possibilità ai ragazzi di mettersi in mostra - ha dichiarato Barci -. Siamo davvero felici del grande interesse dell'Acicatena, che ha dimostrato di credere fermamente nei giovani e questa collaborazione attiva con noi ne è la prova lampante. C'è la volontà di espandere il progetto, costituendo anche una scuola calcio, al netto della disponibilità delle strutture, che speriamo possano diventare sempre più moderne e accoglienti".