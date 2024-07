L’Akron Giarre vuole essere protagonista nel campionato di Promozione

Mercato di primo piano per l’Akron Giarre, che vuole recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Promozione. La società gialloblù ha allestito, infatti, un ottimo organico, che abbina qualità ed esperienza, senza trascurare la verve giovanile. Sono stati tesserati: il laterale a tutto campo Riccardo Barbagallo, i portieri Antonio Cisterna e Giulio Tomaselli, gli esperti difensori centrali Seby Sardo e Salvo Pappalardo, l’esterno mancino Ignazio Cucuccio e gli attaccanti Vincenzo Tornitore, Marius Dumitrascu e Fabio Mongelli, quest'ultimo considerato uno dei migliori centravanti in circolazione per la categoria: in carriera ha realizzato più di 100 gol. Da segnalare il gradito ritorno del tornante Mattia Leotta. Confermati, inoltre, il laterale offensivo Damiano Patanè, il terzino destro Dario Puglisi e la mezzala Simone Palermo.

La guida della squadra è stata affidata al tecnico Marcello Manca, profondo ed apprezzato conoscitore della categoria. “L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di buono, partendo da zero. – ha dichiarato, nei giorni scorsi, il direttore sportivo Danilo Scuderi -. Personalmente sono consapevole di avere un'importante responsabilità, rappresentando i colori gialloblù. Il campionato di Promozione è impegnativo e affronteremo compagini temibili: l’obiettivo sarà quello di essere competitivi. I giocatori hanno la consapevolezza che la maglia pesa e dovranno onorarla. Chiedo ai tifosi di starci vicino, il loro sostegno è fondamentale e cercheremo di non deluderli”.