Promozione, l'Akron Giarre mette a segno il colpo di mercato Salvo Sinatra 

Colpo di mercato dell'Akron Giarre, che si è assicurato le giocate e, soprattutto, i gol di Salvo Sinatra. Attaccante esperto (classe 1992), è considerato dagli addetti ai lavori uno dei giocatori più talentuosi del campionato di Promozione. Lo conferma la sua carriera, iniziata con le maglie di Paternò, Acireale e Real Paternò.

Un crescendo di prestazioni e realizzazioni partendo da Carlentini, dove ha vissuto tre stagioni ad alti livelli tra Promozione ed Eccellenza (30 centri in poco più di 60 presenze). Successivamente il torneo di Promozione vinto con l'Aci Sant'Antonio. Nell'ultime tre annate agonistiche, ha vestito la maglia del Motta, diventato Fc Misterbianco, con il quale ha conquistato la Promozione 2022/23, mettendo a segno 17 reti per poi firmare la salvezza in Eccellenza con 14 centri personali. Una punta, quindi, in grado di fare la differenza in questa categoria, che fa alzare l'asticella delle ambizioni alla "matricola terribile" Akron Giarre.