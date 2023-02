Promozione, Fc Belpasso corsara a Barcellona Pozzo di Gotto

Tre punti che fanno classifica e morale. Obiettivo centrato per il Fc Belpasso, che nella trasferta in casa della Nuova Azzurra Fenice, a Barcellona Pozzo di Gotto, si è imposto per 2-0, mettendosi, così, alle spalle due sconfitte consecutive. Al “Naselli” va in campo, un Belpasso intenzionato a cancellare le ultime deludenti prestazioni. I biancazzurri si gettano all'attacco quasi da subito, ma in maniera un po' frenetica, creando alcuni pericoli nell'area avversaria.

Nella seconda parte del match lo spartito non cambia. I belpassesi tornano all'attacco, ma in maniera più ragionata, sfruttando, soprattutto, le doti del neo acquisto Abanga, che prima costruisce l'azione che, dopo il cross di Cannone, porta al palo di Sottile e poi al 13’ guadagna il calcio di punizione dal quale scaturisce il gol di Angelo Mascali, che buca il portiere locale con una saetta all'incrocio. Al 41' il Belpasso raddoppia grazie allo scatenato Abanga, che stavolta si mette in proprio e capitalizza alla perfezione un contropiede. Allo scadere, i padroni di casa hanno l'opportunità di dimezzare le distanze su rigore, ma l'altro debuttante biancazzurro, Federico La Rosa, neutralizza il penalty.

Nuova Azzurra Fenice-Fc Belpasso 0-2

Marcatori: 13’ st Mascali; 41’ st Abanga.

Nuova Azzurra: La Rosa, Nania, Martino, Merlino, Agri, Seydi, Presti (26’ st Antonuccio), Gueli (20’ st Scarcella), Giunta, Genovese, Bellinvia (24’ st Mastroieni). All. Marchetta.

Fc Belpasso: La Rosa, Milizia, Racca, Cannone, Mascali, Alberio (44’ st Milazzo), Strano, Ricceri, Abanga (42’ st Lupo), Sottile, Rapisarda. All. Richichi.

Arbitro: Bartolotta di Palermo.