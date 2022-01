Promozione, il Mazzarrone tessera il portiere Antonio Maugeri

Antonio Maugeri è un nuovo portiere del Mazzarrone, squadra capolista del campionato di Promozione (girone D). "Ho scelto il Mazzarrone perché avevo bisogno di rilanciarmi. E’ stata un’operazione fortemente voluta da me e dal club. Con l'apertura del mercato, abbiamo deciso di concretizzarla", ha dichiarato entusiasta l’estremo difensore giallorosso. Il torneo dovrebbe riprendere il 22 gennaio, quando la compagine cara al direttore generale Nunzio Calogero sarà ospite del Calcio Scicli nel match d’apertura del girone di ritorno. Si tratta del classico testa-coda, poiché la battistrada sfiderà l’attuale ultima formazione in graduatoria, ma proprio questo tipo di partite, in particolare dopo una lunga sosta, nascondono le maggiori insidie.

A fine mese è fissato, invece, il ritorno in campo del settore giovanile, che vede la Juniores del Mazzarrone occupare il terzo posto in classifica nel proprio raggruppamento con 10 punti conquistati in 6 gare. “Oltre ai risultati sul campo con la difesa meno battuta, abbiamo dimostrato di essere in costante crescita come progetto – dice il mister dell’Under 19 Raffaele Monaco -. Mi rende orgoglioso, soprattutto, l'affiatamento tra i calciatori. Ogni allenamento è un mix tra divertimento, passione e dedizione. Ovviamente c’è ancora molto da lavorare, ma sono certo che siamo sulla strada giusta. Ci tengo a sottolineare che i ragazzi del 2005/2006, pur non essendo la loro categoria, si stanno ben contraddistinguendo. I 2003/2004 stanno confermando le loro ottime capacità".