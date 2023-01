Promozione, l’Aci Sant’Antonio conferma il primato a Messina

Girone C

L?Aci Sant?Antonio ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno. La capolista del girone C di Promozione si è imposta nettamente sul campo del Gescal, ipotecando i tre punti già nel primo tempo.

Al vantaggio di Dadone risponde subito Cardia, poi si scatenano Sanfilippo e Marraffino, che realizzano due gol a testa per l?1-5 dell?intervallo. In avvio di ripresa, va a bersaglio ancora Sanfilippo, mentre, nell?accademico finale, la rete di Gaita serve ai biancoverdi soltanto per ridurre il passivo.

Gescal-Aci Sant?Antonio 2-6

Marcatori: 5? Dadone; 9? Cardia; 16?, 31? e 9? st Sanfilippo; 21? e 42? Marraffino; 37? st Gaita.

Gescal: Frisone (8? Alleruzzo), Farina (27? st Minutoli), Giordano, Lembo, Brancati, Catalano, Gaita, Cardia, Lavecchia (1? st Di Stefano), Briganti (27? st Saraniti), Scarantino (1? st Scimone). All. Lucà.

Aci Sant?Antonio: Citriglia, Moschella, Dadone, Barbagallo (1? st Suriano), Bella, Maugeri, Sanfilippo (24? st Sorbello), Genovese (9? st Salpietro), Grassi (1? st De Leonardis), Marraffino, Zappalà (22? st Ilardi). All. Tanasi.

Arbitro: Mirabile di Palermo.