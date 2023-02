Promozione, l'Aci Sant'Antonio si arrende in casa della capolista

Due gol in quattro minuti hanno permesso alla Messana di superare l’Aci Sant’Antonio, aggiudicandosi lo scontro diretto di giornata contro gli etnei, ora a -9 in classifica. La squadra ospite ha fornito una discreta prestazione, non lesinando energie fino al triplice fischio. E' mancato qualcosa nel momento di dettare l'ultimo passaggio in attacco, tanto che la mole di gioco creata ha prodotto pochi tiri verso la porta avversaria.

Gara tattica e combattuta, anche per il valore dei punti in palio in ottica Eccellenza. Al 14' traversa di Calcagno su calcio da fermo, poi diversi tentativi vani su entrambi i fronti. Nella ripresa, giallorossi vicini alla rete con Amante. Il vantaggio dei peloritani si concretizza al 30’ grazie alla perfetta punizione battuta da Calcagno. Passano quattro minuti e arriva il raddoppio: D'Amico spizza per Barbera, che con un pallonetto corto insacca la sfera. La Messana sfiora poi il tris, ma Citriglia risponde sempre presente.

Messana-Aci Sant’Antonio 2-0

Marcatori: 30’ st Calcagno; 34’ st Barbera.

Messana: Lima, Foti, Romeo (43’ st Di Vincenzo), Currò (17’ st Marino), Cordina, Amante, Misiti, Calcagno, Barbera (44’ st Gennaro), Bonasera (8’ st D’Amico), Buda. All. Patti.

Aci Sant’Antonio: Citriglia, Moschella (4’ st De Leonardis), Dadone, Gallo, Maugeri (43’ st Sorbello), Bella, Di Mauro (22’ st Sanfilippo), Genovese (34’ st Zappalà), Lo Presti, Maraffino, Barbagallo (5’ st Lopez). All. Tanasi.

Arbitro: Braschi di Trapani.