Promozione, un punto a testa per Belpasso e Real Aci 

E' terminata in parità (1-1) la sfida Belpasso Fc-Real Aci. Pronti via ed ospiti in vantaggio: punizione di Strano, batti e ribatti in area risolto dal destro di Tomarchio, che infila Colonna. Immediata reazione dei locali e proteste per la mancata concessione del rigore per il dubbio contatto in area tra Montalto e De Gaetano. L'arbitro ammonisce il numero dieci per simulazione. Al 38’ D’Emanuele attacca sulla sinistra, mette al centro per Carbonaro che sfiora per Mongelli, la cui conclusione termina di poco a lato.

Nella ripresa, il Belpasso riequilibra subito la situazione grazie al gol messo a segno da Lupo, che finalizza la sponda di Egitto. La capolista si rende pericolosa sui calci piazzati, ma pecca della necessaria precisione ed è pure sfortunata quando Milizia salva nei pressi della linea. Girandola di sostituzioni da un lato e dall'altro, ma il risultato non cambia più.

Belpasso Fc-Real Aci 1-1

Marcatori: 7' Tomarchio; 3' st Lupo.

Belpasso: Colonna, Milizia, Di Pietro (12’ Valguarnera), G. Nicolosi, Egitto, Scirè (5' st La Spina), Lupo, Tirri (38' st Rottella), P. Nicolosi (12' st Alberio), Montalto, Luca. A disp: Ventura, Lupica, Binanti, Giuffrida, Mirenna. All. Dario Suriano.

Real Aci: Pandolfo, Meli, Cannone, Strano, Sardo, De Carlo, Carbonaro, Tomarchio, Mongelli (33' st De Leonardis), D’Emanuele (23' st Manca), Sciuto (15' st Le Mura). A disp: Bouallegue, Foti, Marino, Cucuccio, Colletta. All. Marcello Manca.

Arbitro: Citrano di Palermo (Leone e Di Grusa di Palermo).