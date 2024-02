Promozione, il Real Aci vince il derby contro l'Aci e Galatea con un tennistico 6-1 

Il Real Aci ha rifilato un tennistico 6-1 all’Aci e Galatea, aggiudicandosi, così, il derby in modo netto. Ospiti pericolosi ad inizio partita con il colpo di testa a lato di Longhitano. I realini sfiorano il vantaggio prima con una conclusione dalla distanza di Le Mura, respinta da Palermo, poi su punizione, ma il portiere dice di no anche a D'Emanuele. Al 24’ D’Emanuele, ancora su piazzato, indirizza la sfera sotto l’incrocio per l'1 a 0. Il raddoppio porta la firma di Mongelli. C'è gloria anche per De Carlo, che cala il tris con un destro al volo, su cross dalla sinistra dell'onnipresente D'Emanuele.

Nella ripresa, l'Aci e Galatea prova la reazione e conquista subito un rigore, ma Costa si fa ipnotizzare da Pandolfo che blocca. Gol soltanto rinviato perché proprio Costa riduce di testa le distanze. Gara che prosegue all'insegna dell'equilibrio fino al 26', quando D'Emanuele riceve un lancio lungo da Sardo, effettua il traversone sul secondo palo per la girata aerea vincente di Carbonaro. Il penalty trasformato dallo stesso Carbonaro e il centro di Mongelli servono a completare il tabellino del match.

Real Aci-Aci e Galatea 6-1

Marcatori: 24’ D’Emanuele; 30’ e 36' st Mongelli; 32’ De Carlo; 11' st Costa; 26' st e 30' st (rig.) Carbonaro.

Real Aci: Pandolfo, Meli, Cerra, Tomarchio, Sardo, De Carlo (32' st Foti), Carbonaro (36' st De Leonardis), Le Mura, Mongelli, D’Emanuele, Sciuto (21' st Strano). A disp: Caffo, Cucuccio, Bonnici, Marino, Colletta, Salvago. All. Marcello Manca.

Aci e Galatea: Palermo, Calì, Talotta, Savi, Longhitano, Patanè, Spada, Leonardi (21' st Cannavò), Cerasuolo. Caruso (26' st Raciti), Centamore (1' st Costa, 32' st Spiteri). A disp: Nicolosi, Privitera, Palamidessi, Trovato, Gerbino. All. Gianluca Arciprete.

Arbitro: Mandracchia di Agrigento (Principato e Trovato di Agrigento).