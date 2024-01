Promozione, il Real Aci si aggiudica il big match contro il Nicosia 

Il Real Aci ha piegato la resistenza della Polisportiva Nicosia, battendola in casa per 3 a 1 grazie alle prodezze del bomber Carbonaro. Granata pericolosi al quarto d’ora, quando De Carla attacca sulla destra, splendido tracciante per D’Emanuele, la cui conclusione viene respinta e poi bloccata da Failla. Si fanno vedere anche gli ospiti con un inserimento centrale di Alcazar, sul quale è tempestiva l’uscita bassa di Bouallegue. Al 30’, Sardo sbaglia un passaggio al limite della sua area, Garriga ne approfitta e porta in vantaggio il Nicosia. Immediato il pareggio acese, siglato da Carbonaro, che sfrutta un errato controllo di Failla per insaccare la sfera. Nonostante un infortunio, Carbonaro resta in campo e, nel finale di primo tempo, fredda l’estremo difensore dopo una meravigliosa azione di D’Emanuele, culminata con un gran cross.

Nella ripresa, un’occasione per parte in avvio. Carbonaro controlla la sfera al limite e calcia, ma Failla gli dice di no. Sull’altro fronte, Garriga riceve da Alcazar, ma chiude troppo la conclusione, che finisce a lato. Al 18', Carbonaro riceve un lancio lungo e scavalca con un colpo di testa a pallonetto Failla. La partita sostanzialmente finisce qui con la difesa locale che argina bene gli orgogliosi attacchi avversari, conquistando, così, tre punti preziosi.

Real Aci-Polisportiva Nicosia 3-1

Marcatori: 30’ Garriga; 32’, 40’, e 18’ st Carbonaro.

Real Aci: Bouallegue, Lopez, Cerra, Strano (13’ st Marino), Sardo, De Carlo, Carbonaro (35’ st Manca), Tomarchio, Sciuto (13’ st Le Mura), D’Emanuele (35’ st Bonnici), De Leonardis (45’ st Meli). A disp.: Caffo, Foti, Cucuccio, Montemagno. All. Marcello Manca.

Nicosia: Failla, Minolfi, Gazzana, Nunez, Robles, Garcia (30’ st Giordani), Checa (20’ st Siragusa), Owen, Garriga, Al. Alcazar (42’ st Mannino), Ait. Alcazar. A disp.: Scardino, Campione, Pitterà, Scaffidi, Burrafato, Di Leo. All. Fabio Picone.

Arbitro: La Malfa di Palermo (Ditta di Marsala e Iannazzo di Trapani).