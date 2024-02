Promozione, il Real Aci piega la resistenza del Villarosa e rafforza il primato 

Il Real Aci ha superato per 2 a 1 in casa l'ostacolo Villarosa, rafforzando, così, il primato nella classifica del girone C di Promozione. Granata che partono bene sul piano dell’intensità e si rendono pericolosi con il colpo di testa di D’Emanuele, che finisce fuori. Ancora Real minaccioso: punizione di Strano, stacco di Carbonaro e palla a lato di poco. Al 35’ cross di Cannone, D’Emanuele controlla in mischia e lascia a Carbonaro, che realizza. Gli acesi spingono sull’acceleratore e nuovamente Carbonaro, su cross di Cannone, va vicino al raddoppio.

Nella ripresa, subito una clamorosa chance per i locali. De Leonardis recupera il pallone nei pressi dell’area, salta un avversario e calcia, ma Tabascio gli dice di no. È il preludio al gol, perché su punizione dalla sinistra di Strano, l’incornata di D’Emanuele lascia immobile il portiere. La partita cala di ritmi e al 27', all'improvviso, gli ospiti riaprono i conti grazie alla rete di Tabasso. Il Villarosa dimezza, dunque, le distanze, ma si innervosisce nel cercare la rimonta tanto da rimanere prima in dieci per il rosso a Lobartolo e poi, nel finale, in nove per il doppio giallo rimediato da Libro.

Real Aci-Villarosa San Sebastiano 2-1

Marcatori: 35’ Carbonaro; 9' st D’Emanuele; 27' st Tabasso.

Real Aci: Pandolfo, Lopez (41' st Foti), Cannone, Strano, Sardo, De Carlo, Carbonaro, Tomarchio, De Leonardis, D’Emanuele (30' st Mongelli), Sciuto (19' st Le Mura). A disp: Caffo, Meli, Cerra, Bonnici, Manca, Marino. All. Marcello Manca.

Villarosa: Tabascio, Tabasso, Castellana (30' st Libro), Medenica (32' Cordaro, 49' st Ragoy), Piyuka, Palermo, Camara (10' st A. Folisi), Touray, Lo Dico (17' st Lobartolo), Bangoura, Bagayoko. A disp: Bongiorno, M. Folisi, Costanzo, Valenti. All. Mario Folisi.

Arbitro: Currò di Messina (Piraino e Cottone di Palermo).

Note: sono stati espulsi Lobartolo e Libro.