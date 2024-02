Promozione, Il Real Aci deve accontentarsi di un punto contro il Real Resuttano 

Il Real Aci non è andato oltre il pareggio (1-1) sul campo del Real Resuttano nel girone C di Promozione. Nella prima mezz’ora, gli ospiti hanno il predominio territoriale, senza riuscire a scardinare la difesa avversaria. Poi due ghiotte opportunità nella stessa azione: corner di Tomarchio verso Carbonaro, respinge Noto, arriva Sardo di testa, ma ancora Noto gli dice di noi sulla linea di porta. Poco dopo, Mongelli pesca Carbonaro, ma la sua conclusione finisce a lato. Al 37’ Sciuto scatta sulla sinistra ed è atterrato da Famà, che, già ammonito, viene mandato sotto la doccia dal direttore di gara.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per i granata. Calibrato cross dalla destra di Ale Mura per Carbonaro, che di testa batte il portiere. Sempre Real Aci pericoloso stavolta con un sinistro dalla distanza di Le Mura, deviato in angolo dall’estremo difensore. Gli acesi sfiorano il raddoppio con un altro stacco aereo di Carbonaro, Noto si supera. Altra chance subito dopo fra i piedi di Mongelli, il portiere si oppone al suo tiro ravvicinato. Al 33', l'improvvisa realizzazione dei locali. Messina scatta sul filo del fuorigioco e infila Pandolfo, dopo un’accelerazione sulla destra. I granata attaccano nel palpitante finale. Proprio allo scadere, Tomarchio mette un traversone per Foti, la cui girata sfiora il palo.

Real Suttano-Real Aci 1-1

Marcatori: 10' st Carbonaro; 33' st Messina.

Real Suttano: Noto, Maggio, Alf. Ferrara (27' st Allegra), Sabatino, Imbraguglio (14' st Lo Duca), Famà, Intrivici (30' st Napolitano), Pilo (11' st Messina), Testaquatra, Al. Ferrara, Favata (40' st Mandala). A disp: Girgenti, Lo Duca, Di Nuovo, Salvo. All. Gianfilippo Di Matteo.

Real Aci: Pandolfo, Meli, Cerra, Le Mura, Sardo, Foti, Carbonaro, Tomarchio, Mongelli (32' st Strano), D’Emanuele, Sciuto (32' st De Leonardis). A disp: Bouallegue, Cannone, Montemagno, Marino, Salvago, Colletta. All. Marcello Manca.

Arbitro: Patrizio di Palermo (Smiraglia di Palermo e Florio di Agrigento).

Note: è stato espulso Famà al 37' per doppia ammonizione.