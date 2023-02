Promozione, Vittoria-Fcm 2011 Misterbianco termina a reti inviolate

È terminata a reti inviolate l?attesa sfida Vittoria-Fcm 2011 Misterbianco, che si è giocata alla presenza di una bellissima cornice di pubblico (circa 3000 persone). Gara abbastanza bloccata, con poche occasioni da gol. Nel primo tempo, a parte qualche calcio piazzato da entrambe le parti, da segnalare un?incursione di Montalto, che si presenta da solo davanti al portiere avversario, ma non riesce a finalizzare nel migliore dei modi a causa di uno strano rimbalzo del pallone. Sull?altro fronte, alcuni interessanti tentativi offensivi peccano della necessaria mira nei tiri.

La ripresa offre delle emozione in più. Sinatra costringe su punizione Mangione ad una gran parata sulla linea di porta. La conclusione di Nicolosi si infrange, invece, sul palo con Montalto che non riesce a ribadire in rete per questione di centimetri. Il Vittoria impegna a sua volta l?ottimo Gulisano, che risponde sempre ?presente?, in particolare con un prodigioso intervallo, allo scadere, su D?Agosta.

Vittoria-Fcm 2011 Misterbianco 0-0

Vittoria: Mangione, Busacca, Pollara (41? st Ochi), Barbaro, Sferrazza (25? st Rotondo), Iapichino, D?Agosta (42? st Assenza), Marino, Conteh, Bojang, Lamin (25? st Incardona). All. Catania

Fcm 2011 Misterbianco: Gulisano, Palermo, Nicolosi, Basile, D?Arrigo, Coniglio, Maesano, Isola, Inserra, Montalto (30? st Calì), Sinatra. All. Di Mauro.

Arbitro: Lo Gaglio di Trapani

Note: espulso Iapichino per doppia ammonizione.