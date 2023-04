Real Aversa-Catania, 20 calciatori convocati da Giovanni Ferraro: c'è anche un giovane della Juniores

Una nuova partita per il Catania è in programma domani alle 15:00 allo stadio "Augusto Bisceglia" e valevole per la 32esima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Si sfideranno il Real Aversa e i rossazzurri, l’allenatore etneo Giovanni Ferraro ha convocato 20 giocatori in vista della sfida. Chiamato per la prima volta in prima squadra Davide Pappalardo, difensore della Juniores. Si tratta di un giovane catanese, classe 2005, che indosserà la maglia numero 19. Ecco i giocatori a disposizione del mister rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

17 De Luca

19 Pappalardo

21 Pedicone

22 Groaz

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Giovinco

33 Buffa

35 De Respinis

70 Baldassar

99 Sarao