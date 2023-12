Respinto il ricorso del Catania: la sfida col Sorrento resta chiusa ai tifosi

Arriva la conferma dopo la pronuncia del Tar etneo: la partita Catania-Sorrento si disputerà a porte chiuse. La trattazione del ricorso è stata fissata con l'udienza del 17 gennaio 2024. Il Tar di Catania ha dunque respinto l'istanza cautelare dal Catania FC per ottenere la sospensiva del provvedimento che aveva disposto la chiusura degli spalti del Massimino in occasione del match col Sorrento, a seguito degli incidenti verificatisi mercoledì scorso nel corso della sfida di Coppa Italia di categoria col Pescara. Adesso la palla è stata passata al Collegio che esaminerà la fondatezza del ricorso e si pronuncerà il mese prossimo, di fatto annullando ogni possibilità per il club rossazzurro di poter godere allo stadio della presenza del proprio pubblico.