Verso Rimini-Catania, Lucarelli carica la squadra: ecco i calciatori a disposizione per la Coppa Italia

Torna la Coppa Italia di Serie C e per il Catania è tempo di prepararsi alla semifinale d'andata, domani sera contro il Rimini alle 20:30. Al Romeo Neri i rossazzurri se la vedranno con la squadra di Troise, una sorpresa di quest'edizione della competizione. Alla vigilia dell'importante match, che può rappresentare per gli etnei un'opportunità per accedere alla fase nazionale del playoff, in posizione privilegiata dunque rispetto all'attuale piazzamento nel girone C di Serie C, mister Cristiano Lucarelli ha affidato le proprie riflessioni ai canali ufficiali del club.

Lo stato di forma del gruppo. "La squadra sta bene, è consapevole dell’importanza di questa partita e di questa competizione. Ho vista una squadra disponibile e molto carica. Tutti vogliono stare vicini, infatti abbiamo convocato anche gli indisponibili per stare tutti insieme in una serata che è molto particolare e importante per noi".

Il Rimini. "Si tratta di una squadra che ha gamba e intensità. Fanno cose interessanti tatticamente: quando hanno la palla utilizzano il 4-2-3-1, quando non sono in fase di possesso invece il 5-4-1 con un mediano in difesa e il trequartista che arretra a centrocampo. La grande intensità e la pressione che riescono a produrre è il fattore che mi ha colpito di più. Dobbiamo essere pronti e alla pari con loro se no andremo in difficoltà dal punto di vista fisico".

La presenza in massa dei tifosi, venduti circa mille biglietti. "Siamo orgoliosi, i tifosi c’erano anche sabato a Picerno però purtroppo non si è potuto giocare. La nostra intenzione è quella di regalargli una serata speciale e di fargli fare questo lungo viaggio di ritorno con il sorriso. Domani dalla squadra mi aspetto che tutti rispondano presente all’appello".

L'allenatore del Catania ha convocato ventiquattro calciatori in vista della sfida. Prima chiamata in prima squadra per il portiere dell'under 19 Ettore Donato, classe 2005. Rossazzurri già in ritiro pre-gara in Emilia-Romagna. Venerdì pomeriggio, al "Cibalino", avrà inizio la preparazione al match Catania-Monopoli, in calendario domenica 28 gennaio alle 20.45 al “Massimino” e valevole per la ventitreesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024.

Questi gli atleti convocati:

1 Bethers

2 Curado

5 Rapisarda

6 Zanellato

8 Rocca

9 Costantino

10 Di Carmine

13 Bouah

14 Kontek

16 Quaini

19 Peralta

20 Popovic

21 Ladinetti

23 Welbeck

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò (squalificato)

33 Zammarini

35 Donato

46 Monaco

90 Cianci

95 Albertoni