Salvino Sinatra è il nuovo direttore marketing e sales del Catania

Il Catania Football Club ha reso noto di aver affidato al signor Salvino Sinatra la direzione dell’area marketing & sales. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Accogliamo un manager in grado di sviluppare iniziative, innovazioni e sinergie mirate alla crescita qualitativa in un settore nevralgico. Il Catania lavora ogni giorno anche per il futuro, l’inserimento di figure professionali di spessore è un’opportunità notevole e risponde all’esigenza di dotare il club di una struttura dirigenziale di primo livello in tutti i settori”.

Il direttore marketing & sales Salvino Sinatra aggiunge: “Sono fiero di aver ricevuto questo prestigioso incarico dal presidente Rosario Pelligra e dal vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella. Partnership, attività ed eventi saranno gli strumenti più importanti per valorizzare il brand e trasmetterne i valori più significativi: coraggio, rispetto ed eccellenza”.