Semifinali Scudetto, la Meta Catania vince il primo round con l'Italservice Pesaro

Emozioni sulla pelle, vittoria sofferta e accolta dal boato dei 3 mila del PalaCatania. La Meta Catania vince gara 1 battendo Pesaro 4-3. Il momento della verità e per avvicinarsi al sogno finale. Nuovamente di fronte Meta Catania e Italservice Pesaro, in gioco quel tricolore che andò sulle maglie biancorosse quattro anni orsono. Dettagli ed equilibrio: le sfide giocate quest’anno tra le due formazioni hanno trovato spettacolo ma parità. L’uomo in più è il PalaCatania.

Juanra recupera Timm, solo panca per Dian Luka, ma è Tornatore a difendere i pali con Bocão e Musumeci colonne accanto a Salamone e Anderson. Quintetto esperto per Pesaro con Caruso davanti, Murilo, Toninandel e André.

Primi sette minuti di grande intensità con Anderson che esalta di riflessi di Putano, poi è Turmena a sfiorare due volte la rete con il portiere di Pesaro in grande spolvero. Al minuto otto però mette la quinta il capitano rossazzurro: Musumeci prima buca Putano con un tiro secco, e un minuto dopo conquista palla nella sua metà campo, cost to cost in slalom e palla il rete. Il PalaCatania esplode. Incontenibile la Meta Catania, Pesaro non capisce nulla, e rossazzurri che vanno a nozze con veemenza. Salamone con un contropiede perfetto sigla il 3-0 premiando la scelta di Juanra e al 12’30 ecco la rete che mancava, quella di Podda. Slalom sontuoso tra le maglie di Pesaro e 4-0 ma soprattutto astinenza gol nei playoff sfatata. Primo tiro in porta di Pesaro con Murilo, ma Tornatore è attento e sempre Tornatore esce in maniera decisiva su Barichello a quattro dalla fine. Nel finale ancora Putano decisivo su Turmena e Pulvirenti. A trenta secondi dalla fine e grazie al power play Pesaro pesca la rete con Vava’ del 4-1.

Nella ripresa Pesaro parte subito con il power play, ma è ancora la Meta Catania più pericolosa. Pesaro però rientra grazie all’uomo in più e al gol di Murilo. Gara incandescente, Pesaro ci crede e Tornatore vola due volte su Andre. Murilo al sesto pesca l’angolo per battere Tornatore e Pesaro completa il tutto trovando il meno uno a dieci dalla fine. Gara nuovamente aperta, ma Meta Catania che non riesce a sfruttare due ripartenze per riportarsi sul più due. Gli ultimi minuti tesi, nervosi e intensi: a tre dalla fine Silvestri ruba palla a porta sguarnita ma non vede Pulvirenti tutto solo e l'azione sfuma. Balla il PalaCatania, si esalta Tornatore, sfiorava ancora la rete la Meta Catania, di nuovo pericolosa con Musumeci. A dieci secondi dalla fine il colpo di Murilo e il salvataggio di Pulvirenti galattico a chiudere I giochi. La Meta Catania vince gara 1 e adesso a Pesaro basta anche un pareggio per il sogno finale.

Di seguito il tabellino

META CATANIA: Tornatore, Salamone, Bocao, C. Musumeci, Anderson, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, G. Musumeci, Turmena, Timm. All. Juanra Calvo

ITALSERVICE PESARO: Putano, Toninandel, Vavà, Caruso, Schiochet, Pires, Belloni, Andrè, Mohabz, D’A mbrosio, Barichello, Luberto. All. Scarpitti

MARCATORI: p.t. 7’50” C. Musumeci (M), 8′ C. Musumeci (M), 9’13” Salamone (M), 12’33” Podda (M), 19’30” Vavà (I), s.t. 3’16” Schiochet (I), 7’55” Barichello (I)

AMMONITI: Belloni (I), C. Musumeci (M), Andrè (I), Timm (M)

ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Giacomo Voltarel (Treviso), Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) CRONO: Giovanni Loprete (Catanzaro)